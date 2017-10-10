به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز سه شنبه در کارگروه پایش و ساماندهی گندم- آرد و نان استان که در استانداری برگزار شد، آمار بالای سرطانهای امروز ناشی از استفاده از افزودنیهای غیرمجاز در مواد غذایی دانست و گفت: همه نهادها و اتحادیه ها باید بر نحوه تولید و تهیه مواد غذایی نظارت داشته باشند.

وی با تاکید بر ارتقاء کیفیت خوراکی ها برای داشتن زندگی سالم گفت: سبوس گندم دارای خواص غذایی بسیار خوبی است و نقش موثری در حفظ سلامت مردم دارد.

رحیمی یادآور شد: بلانکیت یک سم است که وارد چرخه غذایی مردم شده است و باید بر روی این مساله مراقبت ویژه انجام دهیم چرا که وظیفه ما مراقبت از سلامتی مردم است.

معاون اقتصادی استانداری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این راستا با نظارت های اساسی نانوایی هایی که از افزودنی غیرمجاز استفاده می کنند قطع سهمیه کنند.

وی به مضرات استفاده از نایلون برای حمل نان اشاره کرد و گفت: در خصوص استفاده مردم از کیسه های پارچه ای غیرپلیمری بجای کیسه های پلاستیکی برای حمل نان روشنگرز شود و از این کیسه های پارچه ای در اختیار نانوایی ها قرار دهیم.