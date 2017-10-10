۸۷۵۶ نفر در شهرستان شادگان باسواد شدند

سید صالح فاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس دستورالعمل موجود، سواد آموزی بر سه محور استوار است. دوره سواد آموزان بیسواد، دوره تحکیم و سومین موضوع دوره انتقال که وقتی یک فرد سواد آموز تمام دورهها را با قبولی طی کرد، میتواند برای ادامه تحصیل وارد مقطع ششم راهنمایی شود.
وی افزود: کاهش آمار بی سوادی در شادگان نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است چرا که بسیاری از این افراد در میانه مسیر سوادآموزی از تصمیم خود منصرف می شوند.
مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان به نداشتن انگیزه برای حضور در کلاس ها نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از متقاضیانی که به نهضت سوادآموزی مراجعه می کنند مدتی بعد از ثبت نام به دلیل نداشتن انگیزه از حضور در کلاس ها منصرف می شوند و ادامه تحصیل را رها می کنند.
وی اضافه کرد: دهیاریها و شوراهایی که موفق شوند در روستاهایشان بیسوادی را به صفر برسانند و یا به نحو چشمگیری کاهش دهند، مورد قدردانی قرار میگیرند.
فاضلی در پایان مشارکت همه سازمانها، نهادها و دستگاهها در شناسایی بیسوادان را بسیار مهم دانست.
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