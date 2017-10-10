دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری موثر است/ سمنان پیشتاز فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعان صبح سه شنبه در جلسه توسعه دولت الکترونیک استان سمنان با هدف فرهنگ سازی و بهره گیری از تجربیات موفق سطح ملی، به میزبانی استانداری، بحث توسعه دولت الکترونیک را در افزایش شفافیت وکاهش فساد اداری بسیار مهم عنوان کرد و بیان داشت: این امر در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و دستور العمل های طرح توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک ابلاغ می شود.

وی افزود: دنیا به سرعت درحال حرکت است وماباید بااستفاده از ظرفیت‌های خوب استان سمنان سرعت در خدمت رسانی را بالا ببریم چرا که سمنان دارای داشته های خوبی در حوزه اینترنت است برای مثال سطح پوشش بیش از ۹۸ درصدی در شهرهای این استان نوید توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک را می دهد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: استان سمنان ظرفیت توسعه دولت الکترونیک را دارد و باید در سطح ملی پروژه های متفاوت را در استان دنبال کنیم همچنین باید گفت در ارزیابی های به عمل آمده سمنان به عنوان استان برتر در حوزه انتخابات تمام الکترونیک انتخاب شد.

۶۷ دفتر پیشخوان دولت در استان سمنان وجود دارد

معاون هماهنگی امور اقنصادی وتوسعه منابع استانداری سمنان نیز در این دیدار گفت: : در این استان ۶۷دفتر پیشخوان دولت وجود دارد که خدمات برون سپاری را ارائه می دهند.

محمد همتیان همچنین گفت: از ۵۵۰هزارنفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند تا کنون ۲۵۲هزارنفر این کارت را در سطح استان سمنان دریافت کرده اند و همچنین پروژه حذف کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در استان به عنوان پایلوت در حال اجرا است.

جلسه توسعه دولت الکترونیک با هدف فرهنگ سازی و بهره گیری از تجربیات موفق سطح ملی با توضیح درباره سامانه سامد و رصد در استانداری سمنان ادامه دارد.