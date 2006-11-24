۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

آغاز اجرای طرح مفاخر در دانشگاه ها / انعقاد قرارداد بین وزارت علوم و اصحاب هنر

وزارت علوم برای اجرای طرح مفاخر در دانشگاه ها، قراردادی را با اصحاب هنر منعقد کرد.

دکتر "محمدباقر خرمشاد" - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 2 هزار دانشمند برای اجرای  طرح مفاخر در دانشگاه ها شناسایی شده اند و تحقیقات لازم در این زمینه تا 2 ماه آینده به اتمام می رسد.

وی اظهار داشت: قرارداد این طرح برای اجرای با اصحاب و اساتید هنر در دانشگاه ها و فرهنگستان ها منعقد شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: دانشگاه های سراسر کشور با اجرای این طرح به آثار و جلوه ها و چهره های مفاخر تاریخ ایران مزین می شوند.

وی افزود: دانشکده های ریاضی، شیمی و ادبیات به دلیل وجود تعداد بیشتر دانشمندان ایرانی در این رشته ها در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.

