مشاهده پدیده «کشند قرمز» در سواحل چابهار

نیره پورملایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تائید این خبر اظهار داشت: «کشند قرمز» یا شکوفایی جلبکی مضر (Red Tide, Harmful Algal Bloom) پدیده ای مخرب است که در محیط های آبی رخ می دهد.

وی افزود: این پدیده اغلب با تغییر رنگ سطح آب ناشی از رشد سریع و انباشت انواع مشخصی از جلبک های ریز همراه است و انواع متعددی از آن ها ترکیبات شیمیایی با سمیت زیاد تولید می کنند.

وی ادامه داد: کشند قرمز می تواند اثرات مضر قابل ملاحظه ای بر روی سلامتی مردم، آبزیان، صنایع مهم (پرورش ماهی، پرورش صدف، صنعت ماهیگیری) و کیفیت آب و محیط زیست مناطق ساحلی داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به اعلام مرکز ملی اقیانوس شناسی چابهار مبنی بر مشاهده یک کشند قرمز در نوار ساحلی چابهار، کارشناسان محیط زیست چابهار از منطقه بازدید نموده و آثار و تبعات آن بر روی زیستگاه ها و موجودات آبزی منطقه ساحلی مورد پایش قرار گرفته است.

وی گفت: بنابر گزارش کارشناسان مرکز ملی اقیانوس شناسی، این توده کشند در مقیاس بزرگ در حد فاصل «رمین» تا «کیژدپ» مشاهده شده است و بررسی های میکروسکپی حاکی از شکوفایی (Gymnodinium sp) در زمان کشند بوده است.

وی افزود: با بررسی سوابق وقوع پدیده پلانکتونی در سنوات قبل به نظر می رسد اغلب بلوم پلانکتونی در سواحل چابهار هر ساله بعد از موسم مونسون در فصول پاییز و زمستان و گاهاً در فصل بهار و تابستان نیز رخ می دهد و این بلوم ها از یک الگو و روند طبیعی در منطقه پیروی می کند.

پور ملایی خاطر نشان کرد: با توجه به بررسی تاریخ وقوع مرگ ومیر آبزیان در اسکله «پسابندر» در سنوات گذشته پس از بلوم پلانکتونی، صرف نظر از ماهیت بلوم (سمی یا غیر سمی بودن آن) به نظر می رسد احتمال تلفات آبزیان ناشی از کمبود اکسیژن خصوصاً در محیط های نیمه بسته مثل حوضچه اسکله های صیادی پس از تشکیل بلوم های دوره ای اخیر در سواحل منطقه در فصل جاری وجود دارد.

وی تصریح کرد: از همین رو پیشنهاد می شود ضمن تشکیل ستاد بحران در شهرستان های ساحلی استان، برنامه ریزی جهت کنترل و پیشگیری اثرات بلوم های پلانکتونی (سمی و غیر سمی) به منظور کاهش تاثیرات آن بر زیستمندان و تاسیسات حیاتی اتخاذ شود.