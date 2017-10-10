کشف ۴۰۰۰ قلم لوازم آرایش در شرق تهران/یک زن دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری، صبح سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران از کشف بیش از ۴ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در شرق استان تهران خبر داد و گفت: ماموران اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی شرق استان تهران در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر دپو و فروش لوازم آرایش و بهداشتی قاچاق توسط فردی در شهرستان ورامین به بررسی و رسیدگی به موضوع پرداختند.

وی افزود: در این راستا ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی پس از ورود و بازرسی این محل، تعداد ۴ هزار و ۸۳۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خاطر نشان کرد: در همین راستا یک نفر متهم زن نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.