انجام روزانه ۱۵۰ حمله به تکفیریهای درحال نفوذ به «المیادین» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده های ارتش این کشور روزانه حدود ۱۵۰ حمله به مواضع تکفیری‌های داعش که قصد نفوذ به شهر «المیادین» را دارند، انجام می دهند.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه همچنین تأکید کرده است: مزدوران و افراد مسلح روزانه از عراق خود را به شهر المیادین سوریه می رسانند.

این وزارتخانه روسی همچنین در بیانیه خود آورده است: هم اکنون عملیات آزادسازی کانونهای بزرگ داعش در المیادین سوریه درجریان است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از تخریب کامل زیرساخت های اقتصادی داعش در سوریه خبر داده است.

وزارت دفاع روسیه با بیان اینکه پس از آغاز عملیات آزادسازی دیرالزور در سوریه حملات ائتلاف آمریکایی به تکفیریها در شمال عراق کاهش پیدا کرده است، اعلام کرد: اراضی تحت تصرف داعش در شمال عراق روز به روز درحال گسترش است.