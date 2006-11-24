مرکز فرهنگی اسلامی دبی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، مرکز فرهنگی اسلامی دبی علاوه بر تقدیر از محققان و پژوهشگرانی که در عرصه امور اسلامی فعالیت کرده اند، به حمایتهای مادی و معنوی آنها می پردازد.

این مرکز ضمن آماده کردن حافظان قرآن کریم در زمینه های تلاوت، حفظ، تفسیر قرآن، آموزش تجوید، سعی در افزایش آمادگی های آنها برای مسابقات بین المللی دارد.

این مرکز سعی دارد تا اعضای آن با علوم شرعی مختلف در محیط آموزشی آرام آشنا شوند تا بتوانند با مؤسسات اسلامی و مراکز دینی جهان ارتباط برقرار و تبادل نظر کنند.

هدف از تأسیس این مرکز ایجاد نوعی تغییر و تنوع در زندگی اجتماعی افراد است تا تحقیقات علوم شرعی و فرهنگ اسلامی با اهتمام به قرآن کریم و سنت نبوی افزایش یابد.

در این مرکز سعی می شود تا ضمن توسعه ارزشهای اسلامی برای همه جامعه، نسل امروز از سلوک و شیوه های مختلف اسلامی بهره گیرند و با توجه به سیره نبوی و اهتمام به قرآن، مسئولیت پذیری میان آنها تعمیق یابد.