بلندترین برج کانادا تا ۲۰۲۰ ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، عملیات ساخت یک برج بسیار بلند در مرکز تورنتو آغاز شده است. شرکت فورستر و شرکا این برج را طراحی کرده است. ساختمان مذکور با ارتفاع ۳۰۶ متری بلندترین آسمانخراش کانادا خواهد بود.

برج مذکور که The One نام گرفته با مساحت کلی ۷۹۹۲۴ متر مربع در ۸۵ طبقه ساخته می شود.

۹ طبقه اول برج به فروشگاه های خرده فروشی، کافه و رستوان اختصاص دارند. بقیه طبقات آن مسکونی خواهد بود و آخرین طبقه نیز یک پنت هاوس دوبلکس با نمایی از دریاچه اونتاریو است.

برای این برج باغ های زمستانی، مرکز تفریحی استراحتی روبار، مرکز ورزشی، کتابخانه و بالکنی بزرگ برای ساکنان درنظر گرفته شده است.

بلندترین برج کانادا در ۲۰۲۰ میلادی تکمیل می شود.