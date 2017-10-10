خروجی های آموزش و پرورش از ۴۰ سال پیش مهارتی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی در مراسم رونمایی از طرح «ایران مهارت» که در سالن شهدای ۱۷ شهریور وزارت کار در حال برگزاری است اظهار کرد: طرح ایران مهارت تحولی را در نظام مهارتی کشور رقم می زند.

وی افزود: خروجی های نظام آموزش و پرورش بعد از گذراندن ۱۲ سال تحصیل در برخی از زمینه های مهارتی مورد نیاز، شایستگی های لازم را کسب نکرده اند و از ۴۰ سال پیش تاکنون دانش آموزان مهارت های لازم برای حضور در عرصه اجتماعی و فردی را دارا نیستند.خانواده ها نیز بیان می کنند که دانش آموز شاید نمره بالایی را کسب کند اما مهارت های اجتماعی و حرفه ای و مهارت های لازم را ندارد.

وی ادامه داد: از خانواده تا مدیران و مسئولان، رییس جمهور و همچنین مقام معظم رهبری نیز مصداق عینی این مسئله را مطرح می کنند که این نشان دهنده درک مشترکی است و سلیقه یک جبهه سیاسی نیست.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت های ما تقویت مهارت ها در دانش آموزان است.

وی ادامه داد: در اولین محور ما، مهارت های مربوط به مختصات سبک زندگی ایرانی و اسلامی است. البته به این معنا نیست که در برنامه درسی به این موضوعات نپرداخته ایم. باید با روش های مکمل و با سرعت بیشتر این موضوع را تقویت کنیم و به جلو ببریم.

وی گفت: اولین محور که به آن توجه خواهیم داشت، آموزش مهارت های زندگی همانند گفتگو، تحمل نقد و تفکر است البته نمی گویم که تمام مشکلات به وزارت آموزش و پرورش باز می گردد.

بطحایی تصریح کرد: محور دومی که ما در نظر داریم، تقویت مهارت های کاری است و اینکه دانش آموزان با هدف کارآفرینی و زمینه های حرفه ای مهارت را یاد بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در کنار پتانسیل وزارت کار از سایر ظرفیت های کشور استفاده خواهیم کرد‌.

وی ادامه داد: آموزش های مهارتی منجر به اشتغال خواهیم داشت. در دهه ی ۷۰ با ایجاد شاخه کارو دانش‌، مهمترین هدف کم کردن فاصله بین آموزش با بازار کار بود. متاسفانه در سال های بعد از ۷۰ از این هدف فاصله گرفتم‌.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مهارت هایی که منجر به اشتغال‌می‌شود را تقویت خواهم‌کرد.

بطحایی گفت: فارغ التحصیل تولید می‌کنیم که جذب بازار کار نمی شود و این هدر رفت منابع است.

وی بیان کرد: سایه غول کنکور اهداف کاردانش را منحرف کرد. موفقیت توسعه آموزش کاردانش در دهه ۷۰ و ۸۰ به دلیل هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی بود.

وی بیان کرد: دولت به تنهایی نمی تواند بار سنگین را به مقصد برساند بدون ورود بخش غیردولتی به بخش مهارت ها فردای ما بهتر از دیروز نخواهد بود.