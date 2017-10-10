به گزارش خبرگزاری مهر، گالری ایوان در جدیدترین نمایشگاه خود که جمعه ۲۱ مهرماه برپا می شود، میزبان ۲۱ اثر نقـاشــی، مجسمـه، عکـس و چیدمان از هشت هنرمند است. این نمایشگاه که «نوزده پنج» نام دارد با نمایش آثاری از هنرمندان نام آشنا در رشته‌های مختلف هنری افتتاح می‌ شود.

هنرمندان در این مجموعه با رویکردهای مختلف به مفاهیم «انهدام» و «تغییر» پرداخته‌ اند و برای ارایه آثار خود از سبک‌های مختلف واقع‌ گرایانه، آبستره، فیگوراتیو و رسانه‌ های مختلف مانند حجم، مجسمه، عکس و... استفاده کرده‌ اند.

در این نمایشگاه آثاری از بـابک اطمینانی، رامین اعتمادی بزرگ، فـاطمه امدادیان، مهدی حسینی، زروان روح‌بخشان، نصرت‌الله مسلمیـان، معـصومه مظفری و مینا نـادری به نمایش گذاشته می‌ شود. نمـایشگاه گردان این مجموعه مینـا نادری است و انتخاب آثار را عیسی جباری به عهده داشته است.

گالری ایوان همانند نمایشگاه‌ های گذشته، درصد متعلق به خود از محل فروش این آثار را به یکی از خیریه‌ های معتبر اهدا خواهد کرد. نمایشگاه «نوزده پنج» ۲۱ مهر تا ۵ آبان‌ ماه در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن‌بست حمید، شماره ۱ برقرار است.