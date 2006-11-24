اصلاح قانون شوراها/ ادامه قرائت گزارش تحقیق و تفحص از وزارت نفت/ بررسی چندین موافقتنامه همکاری ایران با کشورهای دیگر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی هفته آینده فقط در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه علنی می دهد.

مجلس یکشنبه هفته آینده به علت حضور نمایندگان عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در محل ماموریت، تشکیل جلسه علنی نخواهد داد.

در جلسات علنی هفته آینده مجلس، علاوه بر طرح سئوال سید محمود ابطحی نماینده خمینی شهر از وزیر صنایع و معادن و سئوال اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنورد از وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی، چندین طرح و لایحه نیز در دستور کار قرار دارد.

سایر دستورکارهای مجلس شورای اسلامی در هفته آینده بدین شرح است:

- ادامه قرائت گزارش کمیسیون انرژی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت نفت

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

- گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترل های مرزی کالاها

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر و وحشی.

- گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن.

- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه فرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

- گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح مواد (1) و (3) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحات و تغییرات و موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت مورخ 14 مهر ماه 1378 برابر با 6 اکتبر 1999بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل (85) قانون اساسی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره (147) در مورد حداقل استانداردها در کشتی های تجاری

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد رد لایحه تعیین مرجع اصلاح و تغییر اساسنامه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (1) تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

- گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد لایحه تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ناظر بر اجرای معاهده منع گسترش ، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372

- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه توسعه صنایع دریایی.

- گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات.

- گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای انتظامی و نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

- گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تقویت آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح حراست ها

- گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تنفیذ اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارائی در خصوص وصول سه درصد عوارض موضوع تبصره (50) قانون برنامه اول توسعه

- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی حوزه های توسعه نیافته کشور.

-گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه جهت تامین مسکن برای اقشار کم درآمد کشور با ده درصد آورده

- گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد طرح تشکیل سازمان غذا و دارو

- گزارش شوراول کمییون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: رد لاحیه اجازه پرداخت 50 درصد از حق الوکاله های وصولی از دعاویی که دستگاههای دولتی محکوم له واقع می گردند به کارشناسان حقوقی و کارمندان موثر در پیشرفت آن

- گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح ماده (660) قانون مجازات اسلامی

- گزار شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه الحاق یک تبصره به قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه استفساریه ماده (6) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه استفساریه تبصره (6) مذکور در بند (ث) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374

- گزارش شور دوم کمییون اقتصادی در مورد لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن

- گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بند انزلی

- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: رد لایحه اصلاح ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت