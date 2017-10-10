سند مالکیت موقوفه تجاری «سرای خان کهنه» اخذ شد‏

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، سعید جعفری پور اظهار داشت: با تلاش و پیگیری‌های کارشناسان ثبتی اوقاف استان و اداره اجرایی شهرستان یزد همچنین ‏اداره ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت هزار و ۸۷۶ مترمربع از موقوفه تجاری سرای خان کهنه ‏در بازار یزد اخذ شد.‏

رئیس اداره حقوقی ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: این سند یکی از ارزشمند ترین اسنادی است ‏که در سال جاری در شهرستان اخذ شده و این اقدام تاثیر بسزایی در جلوگیری از تصرف موقوفات خواهد داشت. ‏

جعفری پور بیان کرد: بر اساس برآورد کارشناسان معاونت بهره وری اقتصادی ارزش ریالی این موقوفه بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ‏ریال است که با اخد سند، مالکیت آن تثبیت شد.‏

وی، بهترین راهکار ترویج سنت حسنه وقف در جامعه را حفظ و حراست از موقوفات عنوان کرد و بیان داشت: تثبیت مالکیت ‏موقوفات، احیا و اجرای امینانه نیات واقفین از برنامه های اصلی در حوزه وقف است که در سال های اخیر با احیای ‏این موقوفه در بازار یزد و اجرای نیات روضه خوانی آن، نشر معارف اهل بیت (ع) صورت می پذیرد.‏