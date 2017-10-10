سند مالکیت موقوفه تجاری «سرای خان کهنه» اخذ شد‏

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، سعید جعفری پور اظهار داشت: با تلاش و پیگیریهای کارشناسان ثبتی اوقاف استان و اداره اجرایی شهرستان یزد همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت هزار و ۸۷۶ مترمربع از موقوفه تجاری سرای خان کهنه در بازار یزد اخذ شد.
رئیس اداره حقوقی ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: این سند یکی از ارزشمند ترین اسنادی است که در سال جاری در شهرستان اخذ شده و این اقدام تاثیر بسزایی در جلوگیری از تصرف موقوفات خواهد داشت.
جعفری پور بیان کرد: بر اساس برآورد کارشناسان معاونت بهره وری اقتصادی ارزش ریالی این موقوفه بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال است که با اخد سند، مالکیت آن تثبیت شد.
وی، بهترین راهکار ترویج سنت حسنه وقف در جامعه را حفظ و حراست از موقوفات عنوان کرد و بیان داشت: تثبیت مالکیت موقوفات، احیا و اجرای امینانه نیات واقفین از برنامه های اصلی در حوزه وقف است که در سال های اخیر با احیای این موقوفه در بازار یزد و اجرای نیات روضه خوانی آن، نشر معارف اهل بیت (ع) صورت می پذیرد.
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