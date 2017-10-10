درخواست جامعه بیهوشی از رئیس جمهوری/کمیته حقیقت یاب تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه نمایندگان جامعه بیهوشی کشور به دکتر حسن روحانی، آمده است: ما نمایندگان جامعه بزرگ چهار هزار نفره پزشکان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه لازم دانستیم صمیمانه و بی ادعا با رئیس دولتی که با جدیت و استواری پشتیبانش بوده ایم و هستیم و خواهیم بود کلامی دلسوزانه و مشفقانه در میان نهیم و خواستار ورود جنابعالی در راستای مدافعه از عزت اجتماعی و کیان یک جامعه بزرگ علمی و پاکدست و قانون مدار باشیم که جنابعالی به عنوان امین ملک و ملت در راستای دفاع از کیان تک تک ما در پیشگاه قانون اساسی و کلام خدا سوگند خورده اید پاسدار حقوق تک تک ما باشید.

در این نامه عنوان شده است؛ آنچه سبب شد یکبار دیگر مصدع اوقات شریف جنابعالی شویم اظهارات وزیر بهداشت بود که سبب دل آزردگی و یاس در جامعه بزرگ پزشکان کشور به صورت عام و متخصصان بیهوشی کشور به صورت خاص شد که بیم داریم قادر به مدیریت تبعات سوء آن نباشیم.

قطعا مستحضر هستید پزشکان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران به سبب احترامی که به حقوق ملت بزرگ ایران قائلند امتحان خود را در برهه هایی چون انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس و تحریم بیگانگان به خوبی پس داده و بیش از ده ها شهید و جانباز پیشکش این دیار کرده و منتی هم بر سر کسی ندارند.

ما ضمن اعتراض به ادبیات خارج از عرف و اخلاق وزیر بهداشت و قائم مقام ایشان از جنابعالی درخواست عاجل داریم در اسرع وقت شخصا به این هتک حرمت به کیان یک جامعه بزرگ پزشکی ورود نموده و از تکرار این روند نامطلوب پیشگیری فرمایید و با تعیین کمیته ای حقیقت یاب در اسرع وقت، دستور رسیدگی فوری بدین معضل و دیگر مطالبات جامعه ما در راستای حق و عدل بنمایید.

برخی بیانات وزیر، شاید دارای تبعات حقوقی ویژه خود باشد و قطعا اتهاماتی چون زیاده خواهی مالی و جنجال آفرینی و عدم اعتنا به درمان بیماران و درد مندان به هیچ روی زیبنده جامعه بزرگ متخصصان بیهوشی ایران نیست و قطعا متخصصان بیهوشی کشور ضمن پیگیری مطالبات خود در بسترهای مدنی و مطابق با قوانین مصرح کشور هیچگاه از رسیدگی به درمان بیماران اعراض و عدول و تخطی نخواهند کرد و بارها تاکید داشته اند مطالبه اصلی آنها رفع تبعیض اعمال شده از سوی برخی نهادهای متولی امر است.

ادعای خلاف واقع مبنی بر افزایش ۴ برابری درآمد متخصصان بیهوشی اتهامی است که هیچ گاه واجد اسناد و شواهد علمی نیست.