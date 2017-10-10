به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور امروز سه شنبه ادامه پیدا می‌کند و در یکی از بازی‌ها در قم، تیم فوتبال صبای قم در چهارمین دیدار خانگی خود در این فصل مقابل تیم شهرداری ماهشهر به میدان خواهد رفت.



تیم‌های صبای قم و شهرداری ماهشهر در شرایطی مقابل هم قرار می‌گیرند که تیم شهرداری ماهشهر از ۷ بازی قبلی خود ۱۱ امتیاز کسب کرده و تیم هشتم جدول است و تیم صبای قم با ۴ امتیاز در رده شانزدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول فوتبال قرار گرفته است.



صبای قم هفته گذشته در هفتمین دیدار خود در لیگ دسته اول در شیراز برابر تیم برق جدید فارس قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا همچنان در حسرت کسب پیروزی بماند و وضعیتی نامطلوب در جدول رده بندی لیگ برتر داشته باشد.

صبا در این فصل هنوز رنگ برد را ندیده و با ۳ شکست در ۷ بازی که همگی در مسابقات خارج از خانه رخ داده یکی از گزینه های سقوط به دسته دوم به شمار می آید اما هومن افاضلی سرمربی صبای قم اعتقاد دارد صبا در آینده شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.



صبا در بازی قبلی خود در خانه در برابر تیم گل گهر سیرجان مساوی کرد و امیدوار است امروز و در قم اولین برد خود را به دست بیاورد اما شهرداری ماهشهر رقیب سرسختی برای صبای قم خواهد بود.

صبا امتیازات قبلی خود پیش از تساوی با گل گهر سیرجان را از تساوی خارج از خانه در هفته اول برابر آلومینیوم اراک ، تساوی بیرون از خانه برابر ایران جوان در بوشهر و تساوی خانگی برابر ملوان انزلی کسب کرد که البته در بازی اراک، ناصر بختیاری زاده و در بازی صبا برابر ملوان، گل گهر و ایران جوان هومن افاضلی سرمربی صبا بود.



افاضلی سرمربی جدید صبای قم در ۴ بازی اخیر که هدایت صبا را بر عهده داشته ۳ تساوی و ۲ شکست در کارنامه دارد و امیدوار است امروز بتواند با پیروزی برابر تیم میانه جدولی شهرداری ماهشهر بحران را از صبا دور کند.

دیدار تیم‌های صبای قم و شهرداری ماهشهر از ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه امروز سه‌شنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد.