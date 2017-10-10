پلمپ یک خبازی متخلف در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر رحیمی امروز سه شنبه در کارگروه پایش و ساماندهی گندم- آرد و نان استان که در استانداری برگزار شد، ابراز داشت: متاسفانه ۳۶۰ میلیارد تومان از طلب کشاورزان کشور پرداخت نشده و امید است در اسرع وقت پرداخت شود چرا که کشاورزان در برخی استانها پول کاشت گندم را هم ندارند.

رحیمی در خصوص درصد سبوس گیری در آردهای مختلف افزود: در این خصوص درصد سبوس گیری از آرد نان سنگک به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته و تیرگی آن به این دلید است.

وی در ادامه از تهیه کیسه های آرد گفت و افزود: در تهیه این کیسه ها بسیار توجه شده است و برای تهیه کیسه های آرد سبوس دار نان سنگک از رنگ های تیره استفاده کردیم.

رحیمی ابراز داشت: با افزایش میزان سبوس موجود در آرد توانستیم گام بسیار مهمی را در سلامت افراد جامعه برداریم و خوشبختانه و این امر باید در بین جامعه نهادینه شود.

وی افزود: باید با کسانی که در پخت و تهیه نان تخلف می کنند برخورد قاطع شود چرا که با این تخلفات با جان مردم بازی می کنند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور خاطر نشان کرد: در بحث تخلفات بر اساس گزارش های رسیده با یک خبازی متخلف برخورد شد و کلیه سهمیه آن قطع و خبازی تعطیل شد.