دین عاملی برای تبیین هدف زندگی و تفسیر راز خلقت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الریاض، فهد عامر احمدی نویسنده عربستانی طی مقاله ای روند ادیان را بررسی کرده و آورده است که دین پدیده ای طبیعی در جوامع انسانی به شمار می رود، از دین برای تفسیر راز خلقت، تبیین هدف از زندگی، بیان رسالتی که فرد و جامعه به عهده دارد، استفاده می شود. همچنین برای تفسیر برخی از مسائل چون توجیه خیر و شر، رنجها و مصیبتها، پدیده های طبیعی که ما در مقابل آنها احساس عجز می کنیم، ضروری است.

وی گفت: دین نقش اساسی در وضع قانونگذاری در زندگی مردم، تبیین حد و مرزهای آنها و بیان جایگاه آنها در جوامع دیگر دارد و این مسئله بر مفهوم امر الهی تکیه می کند.

این نویسنده عربستانی با بیان اینکه ادیان دارای تقسماتی هستند، افزود: از ادیان آسمانی می توان به یهود، مسیحیت و اسلام اشاره کرد و دیگر ادیان چون هندو و زرتشتی نیز وجود دارند. ادیان آسمانی در دوره بسیار کوتاهی یعنی بین 600 قبل از میلاد تا 611 پس از میلاد پدید آمده اند . حال آنکه تاریخ انسان بر زمین بیش از دو میلیون سال است و در این مدت ادیانی آمده اند و رفته اند.

فهد عامر احمدی با تأکید بر اینکه ادیان مانند هر چیز در دنیا مراحل مختلفی دارند، تصریح کرد: مرحله ولادت، جوانی، پیری و مرگ مراحل مختلفی است که برای ادیان مطرح شده است. اگر به تاریخ جوامع فعلی توجه کنیم در می یابیم که ادیان در این جوامع بارها و بارها تغییر کرده اند، اما مردم آن جامعه هیچگاه بدون دین زندگی نکرده اند. مثلا ایران از دین زرتشت به دین اسلام ( سنی و شیعه) تغییر کرد. اروپا از بت پرستی به مسیحیت ( کاتولیک، ارتودکس و پروتستان) تغییر کرد و در ژاپن دین بودایی منتشر و سپس ادیان منطقه ای حاکم شد. در آمریکای لاتین افرادی بودند که خورشید می پرستیدند و با گذشت زمان به دین مسیحیت روی آوردند.

وی افزود: ما می خواهیم راجع به تاریخ بشر صحبت کنیم بنابراین نباید تاریخ طولانی انسان را نادیده بگیریم و فکر کنیم که دین به صورت خود محور میان گروههای مختلف بشر متبلور شده است. با استنتاج و تحقیق می توان دریافت که 124 هزارنبی آمده اند اما در قرآن تنها از 25 نفر آنها نام برده و البته هیچ کدام در نقض و رد دیگری نبوده اند.

عامر احمدی با ارائه آماری از روی گردانی ساکنان اروپا از دین یاد آور شد: سرشماریها نشان می دهد که اروپاییان از دین مسیحیت عدول کرده اند . در بخش شرقی از جمله آلمان 88% از ساکنان، 27% در روسیه، 24% از ساکنان هلند از دین روی گردان شده اند. اما در آمریکا بیشتر ساکنان آن بر دین خود پا برجا هستند و برای انجام مناسک دینی خود به کلیساها می روند و این تعداد 54% است. در اروپا تنها 7% از ساکنان بریتانیا، 9% مردم دانمارک بر دین خود مانده و به کلیساها می روند.

این آمار برای این است که نشان دهد در بریتانیا موج دینداری متوقف شده و از دهه 60 به بعد مردم به سوی لائیک بودن پیش رفته اند. به طوری که نسبت حضور در کلیساهای اسکاتلند در سال 1980 که 11% بوده اینک به 6.8% درصد رسیده است و پیش بینی می شود در سال 2010 این آمار به 5% کاهش پیدا می کند.

این نویسنده عربستانی در ادامه افزود: در حقیقت حرکت ادواری دین در همه ادیان قابل ملاحظه بوده و بسیار مهم است و هیچ دلیلی بر اختفاء تأثیر دین و پیامبرانی که آمده اند، نمی توان یافت. بنابراین می توان گفت اسلام آخرین دینی است که آمده و افراد گروه گروه به این دین روی آورده اند و تنها فرق این دین با ادیان دیگر در این است که پس از اسلام تا روز قیامت هیچ دین دیگری نخواهد آمد.