۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۲

دین عاملی برای تبیین هدف زندگی و تفسیر راز خلقت است

نویسنده عربستانی معتقد است که دین پدیده ای طبیعی در جوامع انسانی است که از اوامر الهی به شمار می رود و از آن می توان برای تفسیر برخی از مسائل چون توجیه خیر و شر و پدیده های طبیعی که ما در مقابل آنها احساس عجز می کنیم، استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الریاض، فهد عامر احمدی نویسنده عربستانی طی مقاله ای روند ادیان را بررسی کرده و آورده است که دین پدیده ای طبیعی در جوامع انسانی به شمار می رود، از دین برای تفسیر راز خلقت، تبیین هدف از زندگی، بیان رسالتی که فرد و جامعه به عهده دارد، استفاده می شود. همچنین برای تفسیر برخی از مسائل چون توجیه خیر و شر، رنجها و مصیبتها، پدیده های طبیعی که ما در مقابل آنها احساس عجز می کنیم، ضروری است.

وی گفت: دین نقش اساسی در وضع قانونگذاری در زندگی مردم، تبیین حد و مرزهای آنها و بیان جایگاه آنها در جوامع دیگر دارد و این مسئله بر مفهوم امر الهی تکیه می کند.

این نویسنده عربستانی با بیان اینکه ادیان دارای تقسماتی هستند، افزود: از ادیان آسمانی می توان به یهود، مسیحیت و اسلام اشاره کرد و دیگر ادیان چون هندو و زرتشتی نیز وجود دارند. ادیان آسمانی در دوره بسیار کوتاهی یعنی بین 600 قبل از میلاد تا 611 پس از میلاد پدید آمده اند . حال آنکه تاریخ انسان بر زمین بیش از دو میلیون سال است  و در این مدت ادیانی آمده اند و رفته اند.

فهد عامر احمدی با تأکید بر اینکه ادیان مانند هر چیز در دنیا مراحل مختلفی دارند، تصریح کرد: مرحله ولادت، جوانی، پیری و مرگ مراحل مختلفی است که برای ادیان مطرح شده است. اگر به تاریخ جوامع فعلی توجه کنیم در می یابیم که ادیان در این جوامع بارها و بارها تغییر کرده اند، اما مردم آن جامعه هیچگاه بدون دین زندگی نکرده اند. مثلا ایران از دین زرتشت به دین اسلام ( سنی و شیعه) تغییر کرد. اروپا از بت پرستی به مسیحیت ( کاتولیک، ارتودکس و پروتستان) تغییر کرد و در ژاپن دین بودایی منتشر و سپس ادیان منطقه ای حاکم شد. در آمریکای لاتین افرادی بودند که خورشید می پرستیدند و با گذشت زمان به دین مسیحیت روی آوردند. 

وی افزود: ما می خواهیم راجع به تاریخ بشر صحبت کنیم بنابراین نباید تاریخ طولانی انسان را نادیده بگیریم و فکر کنیم که دین به صورت خود محور میان گروههای مختلف بشر متبلور شده است. با استنتاج و تحقیق می توان دریافت که 124 هزارنبی آمده اند اما در قرآن تنها از 25 نفر آنها نام برده و البته هیچ کدام در نقض و رد دیگری نبوده اند.

عامر احمدی با ارائه آماری از روی گردانی ساکنان اروپا از دین یاد آور شد: سرشماریها نشان می دهد که اروپاییان از دین مسیحیت عدول کرده اند . در بخش شرقی از جمله آلمان 88% از ساکنان، 27% در روسیه، 24% از ساکنان هلند از دین روی گردان شده اند. اما در آمریکا بیشتر ساکنان آن بر دین خود پا برجا هستند و برای انجام مناسک دینی خود به کلیساها می روند و این تعداد 54% است.  در اروپا تنها 7% از ساکنان بریتانیا، 9% مردم دانمارک بر دین خود مانده و به کلیساها می روند.

این آمار برای این است که نشان دهد در بریتانیا موج دینداری متوقف شده و از دهه 60 به بعد مردم به سوی لائیک بودن پیش رفته اند. به طوری که نسبت حضور در کلیساهای اسکاتلند در سال 1980 که 11% بوده اینک به 6.8% درصد رسیده است و پیش بینی می شود در سال 2010 این آمار به 5% کاهش پیدا می کند.

این نویسنده عربستانی در ادامه افزود: در حقیقت حرکت ادواری دین در همه ادیان قابل ملاحظه بوده و بسیار مهم است و هیچ دلیلی بر اختفاء تأثیر دین و پیامبرانی که آمده اند، نمی توان یافت. بنابراین می توان گفت اسلام آخرین دینی است که آمده و افراد گروه گروه به این دین روی آورده اند و تنها فرق این دین با ادیان دیگر در این است که پس از اسلام تا روز قیامت هیچ دین دیگری نخواهد آمد.

