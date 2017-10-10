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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

رئیس صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان خبر داد :

انجام بیش از ۹۵ هزار بازرسی در سیستان وبلوچستان

انجام بیش از ۹۵ هزار بازرسی در سیستان وبلوچستان

زاهدان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از انجام بیش از ۹۵ هزار بازرسی توسط بازرسان این سازمان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌ عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، نادر میرشکار اظهار داشت: در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۹۵ هزار و ۸۰۸ بازرسی توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت گرفته که منجر به تشکیل ۲ هزار و ۷۸۹ پرونده و شناسایی بیش از ۳ هزار تخلف به ارزش ۸ میلیارد و ۸۲۲ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۷۴ ریال شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: در این بازه زمانی ۶ ماهه بیشترین تخلفات در واحدهای خرده فروش و خدماتی صورت گرفته و مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم نصب نرخ‌نامه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: هم استانی‌های عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند از روش‌های تماس تلفنی با سامانه ۱۲۴، به صورت حضوری و مراجعه به ادارات و نمایندگی‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح استان و یا از طریق ارسال گزارش کتبی مراتب تخلفات را اعلام تا در سریعترین زمان ممکن به گزارش آنها رسیدگی شود.

کد مطلب 4109712

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