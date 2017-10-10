سرگردانی مسافران پرواز مشهد-لاهور در فرودگاه شهید هاشمی نژادمشهد

حسن جعفری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پرواز مشهد-لاهور که قرار بود ساعت ۸ صبح امروز(سه شنبه) به سمت لاهور پاکستان حرکت کند، به دلیل نبود هواپیما مسافران تا این لحظه در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد سرگردان هستند.

وی با تاکید به اینکه در حال رسیدگی به این اوضاع و ساماندهی مسافران سرگردان هستیم افزود: یک شرکت چارتر کننده این پرواز را رزرو کرده بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن مسافران، هواپیما ماهان در روز گذشته به مسافران این پرواز مبنی بر لغو آن پیامک داده بود.