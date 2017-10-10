به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی امروز سه‌شنبه دنبال می‌شود که علاوه بر تیم آتلیه طهران قم به عنوان نماینده مئفق فوتسال قم در این مسابقات، قم تیم هیئت فوتبال استان قم به عنوان دیگر نماینده قم امروز در سیزدهمین هفته از لیگ برتر در خارج از خانه به میدان خواهد رفت.



حریف این هفته تیم هیئت فوتبال قم، تیم رده دهمی مقاومت البرز است که قرار است دیدار این ۲ تیم از ساعت ۱۸ امروز سه‌شنبه ۱۸ مهر در سالن انقلاب کرج برگزار شود و تیم هیئت فوتبال قم به دیدار این حریف کرجی و حاضر در نیمه دوم جدول برود.



شاگردان سید مهدی غیاثی در تیم هیئت فوتبال قم در دیدارهای گذشته خود در لیگ برتر ۲ امتیاز کسب کرده‌اند و شرایط نامساعدی در جدول دارند به طوری که نماینده قم در انتهای جدول قرار گرفته و روی کاغذ گزینه اول سقوط به دسته اول به شمار می‌رود.



تیم هیئت فوتبال قم از ۱۲ بازی قبلی خود ۲ مساوی و ۱۰ شکست در کارنامه دارد و در آخرین بازی خود در سالن شهید حیدریان قم برابر تیم ارژن شیراز با نتیجه ۳ بر یک بازنده شده است و بدیهی است امروز در بازی با تیم مقاومت البرز هم بازی بسیار دشواری در پیش خواهد داشت.

تیم مقاومت البرز برای دومین بار است که با یک تیم قمی در این فصل روبرو می‌شود چنان که این تیم در بازی با تیم آتلیه طهران قم در قم در آغاز لیگ در بازگشتی دراماتیک بازی باخته را به تساوی تبدیل کرد و اکنون از بازی با حریف قمی دیگر خود در لیگ برتر با توجه به قعرنشینی حریف فقط ۳ امتیاز را می‌خواهد.



مقاومت البرز از ۱۲ بازی ۱۲ امتیازی است و سایه ۲ تیم ۱۱ امتیازی آذرخش بندر عباس و ۸ امتیازی شهرداری ساوه را پشت سر خود حس می‌کند البته تیم هیئت فوتبال قم اگر حتی در کرج برنده بازی باشد نمی‌تواند از رتبه چهاردهم و قعر جدولی خود بالا بیاید اما مقاومت البرز در صورت پیروزی با صعودی یک پله‌ای به رتبه نهم می‌رسد.



رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران با حضور ۱۴ تیم برگزار می‌شود که پس از ۲۶ هفته رقابت، ۲ تیم انتهای جدول به دسته اول سقوط می‌کنند و تیم هیئت فوتبال قم که در حال حاضر تیم آخر جدول رده بندی است تلاش می‌کند در آینده از این بحران رهایی یابد و سهمیه ۲ تیمی قم در لیگ برتر فوتسال را حفظ کند.