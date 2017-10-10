نجات کشاورز ۳۲ ساله ورامینی از چاه ۱۰ متری

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام کرمانی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از سقوط یک کشاورز ۳۲ ساله در هنگام آبیاری زمین کشاورزی به داخل چاهی در حوالی روستای «یوسف آباد» شهرستان ورامین سقوط کرد گفت: اهالی این روستا به محض مشاهده این حادثه به آتش نشانان اطلاع دادند.

وی با بیانم این که ماموران سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین به محض اطلاع در سریع ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندند، اضافه کرد: پس از ایمن سازی اقدام به رهایی این کشاروزی از داخل چاه کردند.

وی اضافه کرد : فرد سقوط کرده به داخل چاه قنات خشک شده که از ناحیه کمر دچار آسیب شده بود توسط آتش نشانان ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین نجات یافته و برای انتقال به مراکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین با بیان این که عمق چاه حدود ۱۰ متر بود، اظهار داشت: نجات گران با زدن کارگاه بر دهانه چاه، فرد محبوس را نجات دادند.