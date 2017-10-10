رئیس جمهور به کرمان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح سه شنبه در بازدید از خانه حاج آقا علی رفسنجان اظهار داشت: شاید کمتر کسی تصور می کرد این مجموعه که در آستانه ویرانی و تخریب بود به مرحله ای برسد که یک یا دو ماه آینده آماده پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی شود.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم نمونه هایی از الگوهای اقتصاد مقاومتی واقعی، همدلی و همزبانی و مثلث توسعه اقتصادی را نام ببریم می توانیم مجموعه خانه حاج آقا علی رفسنجان را نام ببریم که در پیشرفت این پروژه نماینده سابق مردم رفسنجان در مجلس، نماینده فعلی، امام جمعه و فرماندار سابق و فعلی و آقای سرایداری کارآفرین بزرگ این مجموعه تلاش و پیگیری هایی بسیار خوبی داشته اند.

رزم حسینی با تأکید بر اینکه این مجموعه متعلق به رفسنجان، استان و حتی ایران نیست و به همه مردم جهان تعلق دارد، تصریح کرد: کشوری مانند ایران در حالی که می تواند بالاترین درآمد گردشگری را در منطقه داشته باشد اما متأسفانه در حال حاضر پایین ترین درآمد گردشگری را در منطقه دارد در حالی که ترکیه سالانه ۲۵ میلیون گردشگر خارجی دارد و بالغ بر دو هزار میلیارد دلار گردش مالی گردشگران خارجی است.

رزم حسینی به جابجایی ۱.۴ میلیارد نفر گردشگر طی سال گذشته اشاره و یادآور شد: به ازای هر گردشگر خارجی ۱۲ نفر شغل پایدار ایجاد می شود و این مجموعه ۱۲۰ نفر شغل پایدار ایجاد کرده است.

استاندار کرمان بیان داشت: در دولت یازدهم شاهد طلایی‌ترین دوران شکوفایی میراث فرهنگی بودیم، اگر چه استان کرمان رتبه برتر حوزه گردشگری، مرمت و سرمایه‌گذاری آثار تاریخی را به خود اختصاص داده، اما این آغاز راه است و با تجربه ای که در دولت یازدهم ایجاد شده، فعالیت‌ها در دولت دوازدهم هم ادامه می‌یابد.

رزم حسینی تصریح کرد: رئیس جمهور به وزیر کشور ابلاغ کرده است که تمام توفیقاتی که در استان کرمان به ثمر رسیده به بقیه استانها ابلاغ کند و مطابق این برنامه پیش روند و امیدواریم با مشارکت و وحدت رویه در حوزه سیاسی و همکاری رسانه ها به توسعه پایدار در استان کرمان برسیم.

وی تصریح کرد: باید از خودخواهی دست برداریم و به سمتی برویم که رشد کنیم تا بتوانیم ایجاد درآمد، ثروت و شغل پایدار داشته باشیم.

استاندار کرمان از افتتاح مجموعه خانه حاج آقا علی رفسنجان به دست رئیس جمهور خبر داد و گفت: مجموعه هتل سنتی چهار ستاره خانه حاج آقا علی رفسنجان جزو برنامه‌های سفر رئیس جمهوری به استان کرمان در آذر یا دی ماه سال جاری قرار گرفته و این مجموعه به دست رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

رزم حسینی ادامه داد: حدود دو هزار نفر در دوره مرمت و بازسازی خانه حاج آقا علی رفسنجان همکاری داشتند و از نیروها و مصالح موجود در قاسم‌آباد رفسنجان برای مرمت این بنا استفاده شده است و گردش مالی زیادی به وجود آمده است.

وی توجه به استانداردهای جهانی در مرمت و بازسازی این بنا را یادآور شد و افزود: تردید ندارم در صورت انجام تبلیغات مناسب مجموعه خانه حاج آقا علی به یکی از مقاصد اصلی جدی گردشگران دنیا تبدیل می‌شود.

استاندار کرمان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و الگویی که استان کرمان ارائه کرده می‌تواند کشور را نجات دهد و اگر این مسیر را ادامه دهیم می توانیم استان خوبی را بسازیم.

رزم حسینی در پایان گفت: اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در زمینه احیای موقوفات و ایجاد ارزش افزوده حرکتی بی‌نظیر در سطح کشور است که امیدواریم، مستمر باشد و ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان صبح امروز از روند مرمت و بازسازی خانه حاج آقا علی به عنوان بزرگترین خانه خشتی جهان در شهرستان رفسنجان بازدید کرد.

طرح مرمت و بازسازی این خانه از ۲۷ مهر ماه ۹۴ آغاز شده است و ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شامل بخش‌های مختلف از جمله رستوران سنتی، کافی‌شاپ، تالار پذیرایی و سوئیت‌های لوکس و معمولی می‌شود.