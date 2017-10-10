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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

با هماهنگی فدراسیون کشتی؛

آغاز برنامه های تیم ملی کشتی فرنگی از اواسط آبان

آغاز برنامه های تیم ملی کشتی فرنگی از اواسط آبان

دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی ایران در صورت موافقت فدراسیون کشتی از اواسط آبان ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی فرنگی کاران پس از بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا با پیشنهاد کادر فنی تیم ملی و در صورت موافقت فدراسیون کشتی از روز ۱۵ آبانماه در خانه کشتی تهران آغاز خواهد شد.

طبق اعلام کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی هدف از برگزاری این اردو، آغاز دوباره تمرینات فرنگی کاران و نظارت بر آمادگی جسمانی آنها برای آغاز مراحل سنگین تر اردوهای بعدی است. این تمرینات قرار است از اواسط آبان ماه با دعوت از نفرات واجد شرایط برای حضور در اردو آغاز شود.

فرنگی‌کاران ایران از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی باید در رقابتها قهرمانی آسیا، مسابقات جام جهانی و همچنین بازیهای آسیایی حضور یابند.

کد مطلب 4109724

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