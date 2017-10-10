به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشست خبری هفتگی با رسانه ها درباره علت تعویق حقوق بازنشستگان گفت: تردید نکنید به میزان توانایی مالی دولت این حق را برای بازنشستگان قائلیم. در بودجه سال جاری اضافه بر افزایش سنواتی و میزان یکسان سازی که در نظر گرفتیم سال آینده هم در نظر می گیریم.

وی درباره لفاظی آمریکا نسبت به سپاه پاسداران گفت: مواضع دولت در قبال سپاه بسیار روشن است، سپاه یک ارگان رسمی، انقلابی و ارزشی نظام است و یکی از مؤلفه‌های قدرت و ارکان دفاع ملت بعد از انقلاب تشکیل شده و همچنین مورد احترام است.

نوبخت ادامه داد: مردم هیچ‌گاه ایثار و شهادت سپاه پاسداران را در دفاع از کشور و مردم فراموش نمی‌کنند و امروز هم جهان با چشم واقع‌بینانانه باید دفاع سپاه را از تهاجم تروریست‌ها به ویژه داعش تائید کند؛ بنابراین سپاه هم مدافع ملت و هم مهاجم تروریست‌ها است.

وی افزود: اگر آمریکا بخواهد این عنوان را داشته باشد، خودش را در صف تروریست‌ها قرار می‌دهد. نه تنها ما ملت ایران به سپاه مباهات می‌کنیم بلکه جهان و بشریت نیز باید از سپاه قدردان باشند و جهت مبارزه با تروریسم که الان توسط برادران عزیزمان در حال انجام است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: بنابراین هر کشوری که بخواهد نسبت به سپاه چنین موضعی داشته باشد، مواضعش مشترک با مواضع تروریست‌های داعشی نسبت به سپاه است؛ بنابراین در صف رویارویی با تروریست‌ها به تروریست‌ها می‌پیوندد؛ این پاسخ ما روشن است و ما همواره به وجود سپاه مباهات می‌کنیم و حضور، استمرار و قوت آن را قوت ملت ایران می‌دانیم.

سخنگوی دولت درباره بودجه دفاعی که قرار بود از سوی دولت در اختیار سپاه و نیروهای مسلح قرار گیرد گفت: این مصوبه مجلس است که از تایید شورای نگهبان گذشته و دولت خود را موظف می داند که این قانون را اجرا کند.

وی با اشاره تخصیص های عمرانی در هفت ماه نخست سال گفت: تا امروز ۲۹ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص دادیم که از این میزان ۱۱ هزار و ۸۲ میلیار تومان نقدی و ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اسنادی بوده است.

سخنگوی دولت درباره افزایش نرخ دلار و سکه گفت: سیاست دولت این نیست که پول ملی تضعیف شود، ما با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به طور غیر منطقی مخالفیم، سیاست دولت مدیریت نرخ ارز شناور است.

نوبخت با بیان اینکه دولت از ضعیف پول ملی متضرر می شود، گفت: این مسئله روی همه کالاها اثر گذار خواهد بود ،حتی کالاهایی هم که به قیمت ارز ارتباط مستقیم ندارد از این مسئله متضرر خواهد شد. سیاست دولت مهار تورم است و خرسندیم بگوییم تقلیل قدرت خرید را محدود می کنیم. این تهمت به دولت است که دوست دارد نرخ ارز بالا برود.

نوبخت ادامه داد: ما این حرف ها را از کسانی می شنویم که از کشاندن تشنج های گفته های ترامپ به کشور بی مهابا عمل می کنند. در آمریکا هم حزبی های ترامپ او را قبول ندارند اروپا هم او را قبول ندارد فردی که در صحت عقل او تشکیک وجود دارد حرفی می زند نباید به حرف های بی ربط او توجه کرد. ما در روزهای تحریم که هنوز برجام عملی نشده بود نرخ تورم را کاهش داده و قیمت ارز را تقلیل دادیم. ممکن است آخر این هفته ترامپ حرف هایی بزند اما نباید بازار های ما تحت تاثیر قرار گیرد.

نوبخت با باین اینکه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، گفت: دولت با قوت در برابر این نوسانات عمل خواهد کرد. انتظار این است که نه تنها مردم ارز نگیرند بلکه ارزهای خود را هم عرضه کنند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: همه در برابر یک انسان هرزه گو متحد شویم من از همه کسانی که با دولت زاویه دارند هم در این امر دعوت به همکاری می کنم. برجام هیچ کاری هم نکرده باشد همین که همه دیدند چه کسی منزوی شد و جایگاه ما امروز کجاست و اینکه می گویند ایران پایبند به تعهدات بین المللی است تاثیر برجام است. کشور پیمان شکن آمریکاست ما زیان ندیدیم بلکه حقانیت خود را به جهان ثابت کردیم.

نوبخت درباره نشست سه جانبه ایران، ترکیه و عراق گفت: در خصوص اتفاقاتی که در عراق و اقلیم کردستان پیش آمده موضع جمهوری اسلامی ایران یکپارچگی عراق است. در کنار این مسئله دولت عراق از ما استمداد خواست تا همانطور که در دفع داعش به عراق و سوریه کمک کردیم ، به آنها کمک کنیم.

وی افزود: موضع ایران یکپارچگی در عراق است و این موضع را دولت ترکیه هم دارد و حضور آقای اردوغان در ایران نیز در همین رابطه بود. ضمن اینکه ما همیشه دوستان و علاقمندان به مردم کرد هستیم حتی نسبت به اقلیم کردستان هم که داعش پشت مرزهایشان آمد و ما به کمکشان رفتیم را هم دوست داریم.

نوبخت درباره افزایش کرایه اتوبوس ها برای زائرین اربعین گفت: اتوبوسرانی بخش خصوصی است در این موارد باید عقلانی با قشر زحمت کش اتوبوسرانی عمل کنیم نمی توانیم تحکم کنیم که چه کنند اما دولت یک ردیف خاص بودجه ای در نظر گرفته و در اختیار استانداران بخش هایی که تردد از آنها انجام می شود قرار داده است. کاش دولت می توانست همه این پول ها را بدهد. دولت مثل پدر مهربان است.

نوبخت درباره مبارزه با فساد گفت: رئیس جمهور در این باره بسیار حساس است و به دستگاه ها اعلام کرده اگر کوچکترین فسادی در هر رده ای می بینند اعلام کرده تا بدون اغماض برخورد کنند هیچ خط قرمزی هم وجود ندارد.

وی گفت: با فساد ضمن اینکه دولت، قوه قضائیه و مجلس باید برخورد کنند، باید این فرصت و اعتماد را به قوه قضائیه بدهیم تا مفاسد را ریشه کن کند و دولت نیز قوه قضائیه را در این مسیر کمک می کند.

نوبخت گفت: دولت انتظار دارد این قوه مستقل به گونه ای عمل کند که شبهه سیاسی بودن به کنش های قضائیه داده نشود. در چنین شرایطی انصاف نیست مردم را با اختلاف بین مسئولان نگران تر کنیم.

سخنگوی دولت گفت: اگر تلقی منازعات سیاسی در جامعه قوت بگیرد روی فعالیت های اقتصادی اثر میگذارد. اینگونه اقدامات ضد منافع ملی است قوه قضائیه یک قوه مستقل است اما باید توجه شود که مسائل حساس است و باید به آنها توجه شود.

نوبخت گفت: گاهی اخباری که برای برخی مسئولان نظام ایجاد می شود و یا منعکس می شود، می تواند باعث تحریک یک مسئول شود. از همه این انتظار می رود در چنین شرایطی که یک دولت مستکبر و بی منطقی مثل دولت آمریکا در جهان و به ویژه برای کشور به دنبال تشنج و حاشیه سازی است و تلاش می کنند ناامنی را به داخل کشور تزریق کنند بی انصافی است ما به این اقدام دامن بزنیم.

وی درباره محدودیت های رئیس دولت اصلاحات و اینکه آیا حصر جدیدی به وجود خواهد آمد با توجه به اینکه دولت وعده داده بود رفع حصر خواهد کرد، گفت: رئیس جمهور موضع رسمی دولت را اعلام کرد. در چنین شرایطی که همه تلاش می کنند ایران را ناامن کرده و پرخاشگری خود را به عنوان ضربه به ایران بزنند ما به اتحاد و کنار هم بودن نیاز داریم. موضع دولت این است که در این شرایط با واقع بینی نسبت به خواسته دشمنان با اتحاد فرصت را برای بهره برداری بیشتر آنها فراهم نکنیم.

نوبخت درباره اعلام جاسوسی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: مسئله جاسوسی و بررسی آن از وظایف وزارت اطلاعات است. اینکه بر مبنای نظر وزارت اطلاعات قبول کردیم اتهام جاسوسی به فرزند یکی از مسئولان تنها تهمت بود؛ اجازه دهید درباره آقای دری اصفهانی هم نظر وزارت اطلاعات را قبول کنیم.

سخنگوی دولت درباره معرفی وزرای باقی مانده گفت: وزارت نیرو مشکلی ندارد و جمع بندی ها در باره آن صورت گرفته؛ اما وزارت علوم مهم است و باید سلسله بررسی هایی را انجام دهیم تا وزیر آن فردی مورد نظر همه مسئولان نظام باشد چرا که وزارتخانه مهمی است. دانشگاه ها برای همه مسئولان مهم است و توجه همه به آموزش عالی زیاد است. مدتی صبر کنیم هر دو وزیر با هم معرفی خواهند شد.

وی درباره بازداشت مهدی جهانگیری گفت: شاهد روح بزرگ آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور بودیم که گفتند ربطی به دولت ندارد. ما از خانواده ای مثل خانواده جهانگیری که دو شهید را تقدیم کردند انتظار داریم خویشتن داری کرده و اجازه دهند مسئولان نظارت و بررسی های خود را انجام دهند. ما هم تاکید می کنیم قوه قضائیه به گونه ای عمل کنند که شائبه سیاسی کاری به وجود نیاید. پیگیری باید منصفانه و عادلانه باشد و حیثیت ها و نیز اهمیت حفظ آرامش در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

نوبخت درباره اعلام نظر برخی نمایندگان درخصوص افزایش قاچاق گفت: این ادعا باید براساس گزارش مستند باشد. همه اذعان دارند که قاچاق در یک سال گذشته کاهش داشته است.

سخنگوی دولت درباره اینکه در صورتی که ترامپ برجام را پذیرفته و اعلام کند ایران بر آن پایبند بوده آیا برسر مسائل دیگر از جمله موشک و توان دفاعی هم وارد مذاکره خواهیم شد یا نه گفت: به هیچ وجه قدرت موشکی ما قابل مذاکره نیست و برای افزایش توان دفاعی هر چه تشخیص دهیم ورود خواهیم کرد. فعلا طرفی که ادعا می کند برای خروج از برجام ترامپ است اما قبول داریم که اروپا، چین و روسیه در جهت استمرار برجام عمل می کنند ما نباید جبهه ترامپ را تقویت کنیم تا موضع غیر عرف جهانی که زیر یک معاهده بین المللی زده شود، پررنگ نشود.

وی گفت: متناسب با مواضع ترامپ ما هم موضع گیری خواهیم کرد و این در جهت حفظ منافع ملی است.

سخنگوی دولت درباره اصلاح نظام بانکی گفت: برای اصلاح نظام بانکی مجموعه ای از فعالیت ها در دست اقدام است، نرخ سود بانکی یکی از این اقدامات است، دولت مطالبات بانک ها از خود را درحال تقلیل دادن است تا امکان دادن تسهیلات بیشتر از سوی بانک ها فراهم شود.