راه اندازی صفحات علمی دانشجویان پیام نور در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، جعفر تنها از راه اندازی صفحات علمی دانشجویان دوره دکتری خبر داد و گفت: با تلاش و پیگیری کارشناسان دفتر آمار و فناوری اطلاعات و در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، صفحات homepage علمی دانشجویان دوره دکتری دانشگاه با آدرس http://stu.phd.pnu.ac.ir آماده بهره برداری شده است.

وی افزود: دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه پیام نور ضمن تکمیل و به روزرسانی صفحه پروفایل شخصی خود در آدرس اینترنتی رسمی دانشگاه می توانند نسبت به درخواست فعال سازی پست الکترونیک جدید دانشگاه و خدمات مرتبط با آن از طریق سامانه مذکور اقدام کنند.

مدیرکل دفتر آمارو فناوری اطلاعات اظهار داشت: برنامه ریزی لازم جهت ارائه این خدمت به سایر دانشجویان مقاطع دیگر نیز صورت گرفته و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.