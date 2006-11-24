۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۰

ادیان جهان عامل خشونتهای دینی محسوب نمی شوند

یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه هیدلبرگ آلمان که شیوع خشونت جهانی را بررسی کرده نتیجه گیری کرده اند که تعصب دینی علت اصلی بروز خشونت محسوب نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی،گروه تحقیقاتی دانشگاه هیدلبرگ نتیجه گرفتند که تعداد قربانیان و حملات خشونت آمیز طی پنج سال اخیر 200 درصد افزایش داشته است.

اما این محققان آلمانی استدلال کردند علت اصلی این خشونتها دین نیست، بلکه فقر ظلم و بی تدبیری اقتصادی را می توان عامل خشونت و ترور جهانی دانست.

این گروه همچنین یادآور شدند: علی رغم اعتقادعمومی، دین تنها در موارد بسیار اندک و معدود عامل تحریک کننده خشونت تلقی می شود، اگر بخواهیم این امر را از حیث مکان مورد بررسی قرار دهیم قسمت اعظم این تنشهای خشونت آمیز و اغلب این نزاع طلبهای سیاسی نه در خاورمیانه بلکه در آسیا مشاهده می شود.

این تحقیق می افزاید: تنها 26 درصد تمام گروههای تروریستی سراسر دنیا از افراط گرایی دینی الهام می گیرند.

محققان دانشگاه هیدلبرگ اظهار داشتند: اگرچه تعداد مناقشات سراسر جهان افزایش یافته است سطح کلی خشونتی که از علل سیاسی سرچشمه می گیرند سقوط کرده است.

80 درصد حملات تروریسی در چچن، کلمبیا، عراث، هندوستان- کشمیر- پاکستان، تایلندن- فیلیپین – اندونزی صورت می گیرد.

دکتر هاک هرتمان مدیر این پروژه گفت: توجه یک جانبه و یک طرفه ما به تروریستهایی که خود را مسلمان می دانند ما را از دیدن علل حقیقی خشونت سیاسی و ابرازهای مؤثر برای مبارزه با آن دور کرده است.

