ادیان جهان عامل خشونتهای دینی محسوب نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی،گروه تحقیقاتی دانشگاه هیدلبرگ نتیجه گرفتند که تعداد قربانیان و حملات خشونت آمیز طی پنج سال اخیر 200 درصد افزایش داشته است.

اما این محققان آلمانی استدلال کردند علت اصلی این خشونتها دین نیست، بلکه فقر ظلم و بی تدبیری اقتصادی را می توان عامل خشونت و ترور جهانی دانست.

این گروه همچنین یادآور شدند: علی رغم اعتقادعمومی، دین تنها در موارد بسیار اندک و معدود عامل تحریک کننده خشونت تلقی می شود، اگر بخواهیم این امر را از حیث مکان مورد بررسی قرار دهیم قسمت اعظم این تنشهای خشونت آمیز و اغلب این نزاع طلبهای سیاسی نه در خاورمیانه بلکه در آسیا مشاهده می شود.

این تحقیق می افزاید: تنها 26 درصد تمام گروههای تروریستی سراسر دنیا از افراط گرایی دینی الهام می گیرند.

محققان دانشگاه هیدلبرگ اظهار داشتند: اگرچه تعداد مناقشات سراسر جهان افزایش یافته است سطح کلی خشونتی که از علل سیاسی سرچشمه می گیرند سقوط کرده است.

80 درصد حملات تروریسی در چچن، کلمبیا، عراث، هندوستان- کشمیر- پاکستان، تایلندن- فیلیپین – اندونزی صورت می گیرد.

دکتر هاک هرتمان مدیر این پروژه گفت: توجه یک جانبه و یک طرفه ما به تروریستهایی که خود را مسلمان می دانند ما را از دیدن علل حقیقی خشونت سیاسی و ابرازهای مؤثر برای مبارزه با آن دور کرده است.