به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان، گفت: در پی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک جعلی، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی البرز افزود: در بررسی پرونده مشخص شد که فرد ناشناسی طی تماس با شاکی که صاحب یک فروشگاه مواد غذایی است، با این ادعا که خواهان خرید مقدار زیادی برنج و روغن برای مراسم ترحیم یکی از بستگانش است، شماره تلفن همراه و کارتبانکی مالباخته را بهمنظور واریز مبلغ اجناس خریداریشده دریافت کرده که پس از چند دقیقه پیامک بانکی مبنی بر واریز مبلغ هشت میلیون ریال بهحساب فرد شاکی ارسال میشود و بر این اساس فرد فروشنده اجناس درخواستی را از طریق پیک به آدرس موردنظر ارسال میکند.
وی تأکید کرد: ازآنجاییکه مالباخته پس از گذشت چند روز از زمان معامله و بررسی حسابش متوجه میشود که وجهی بهحساب وی واریز نشده است با مراجعه به بانک و استعلامهای صورت گرفته مشخص میشود که پیامک دریافتی جعلی بوده و از سوی بانک ارسال نشده است.
سردار محمدیان خاطرنشان کرد: در بررسی مأموران از حسابهای بانکی و دریافت مشخصات مالکان خطوط همراه و پنل پیامکی، محرز شد که متهم با اجاره پنل پیامکی متن تراکنشهای واریز وجوه را تاکنون به تعداد زیادی از افراد ارسال کرده است.
وی گفت: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی تراکنشهای بانکی درنهایت متهم را شناسایی و دستگیر کردند که وی در بازجویی مأموران ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری شد اما در مواجهه با شکات به جرم خود مبنی بر ۱۴۰ میلیون ریال کلاهبرداری اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان البرز بابیان اینکه تاکنون ۱۱ نفر از شکات شناساییشدهاند، گفت: نامبرده از طریق ثبت و اجاره پنل پیامکی با استفاده از مدارک سرقتی، استفاده از کافینتها برای شارژ سیمکارت و پنل در ارسال پیامک و استفاده از راننده آژانس برای حمل اجناس اقدام به کلاهبرداری از فروشندگان مواد غذایی کرده و سپس با معرفی خود بهعنوان واردکننده کالا از خارج از کشور، آنها را به مغازهداران میفروخت.
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