پرداخت تسهیلات به ۲۷۰۰ متقاضی ایجاد مشاغل خانگی در لرستان

علی آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهربا اشاره به پرداخت تسهیلات برای دانش بنیان کردن مشاغل خانگی در استان به متقاضیان اظهار داشت: صندوق کارآفرینی در این راستا تسهیلات لازم را پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی استان نیز در این زمینه وظیفه آموزش و پیاده سازی الگوهای موفق را دارد عنوان کرد: همچنین اداره کل تعاون، کار و اجتماعی نیز هدایت و راهبری این موضوع و شناسایی و معرفی افراد خلاق، نوآور و دارای صلاحیت کاری و علمی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان داشت: پیش بینی ما این بوده این تسهیلات به دو هزار و ۷۰۰ متقاضی پرداخت شود.

آشتاب با بیان اینکه این تسهیلات ارزان قیمت خواهند بود ادامه داد: فعالیت هایی که در حوزه مشاغل خانگی بوده شناسایی شده اند و با ابلاغ دستورالعمل آن طی هفته های اخیر ورود به بحث اجرا در این زمینه خواهیم شد.