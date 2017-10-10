مهارت آموزی دانش آموزان در ۲۰ جلسه/جزئیات طرح ایران مهارت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی در حاشیه رونمایی از طرح ایران مهارت در جمع خبرنگاران در رابطه با این طرح، افزود:‌ دانش آموزان می توانند بنا بر علاقه، امکانات و شرایط و مقتضیات منطقه ۵۰۰ مهارت را انتخاب کنند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و رییس جمهور درباره مهارت آموزی گفت: سعی می کنیم در راستای عملیاتی کردن این منویات گام برداریم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در قالب این طرح دانش آموزان برخی حرفه ها و فنون را تمرین کرده و مهارت هایی را می آموزند. زمان مهارت آموزی کوتاه و مختصر است اما می تواند در توسعه کارآفرینی و ایجاد انگیزه موثر باشد و دانش آموزان را تا حدودی از حفظیات خارج کنند.

وی درباره طرح شکست خورده کاد که در گذشته اجرا می شد، اظهارداشت: تجربیات خوبی از طرح های مشابه داشتیم که برخی از آنان متوقف شد. طرح فعلی همان طرح کاد نیست. در آن طرح دانش آموزان هفته ای یکبار در کارگاه ها ظرافت های شغلی را می آموختند.

وی گفت: در این طرح دانش آموزان در ۲۰ جلسه با مهارت های پایه آشنا می شوند و اهداف آن با طرح کاد متفاوت است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: امیدواریم تعداد زیادی از دانش آموزان طی طرح ایران مهارت قرار می گیرند.بخش وسیعی از مدارس متوسطه اول و دوم تحت پوشش می روند.

بطحایی بیان کرد: تلاش می‌کنیم آموزش ها در داخل مدرسه باشد اما در برخی از رشته ها که تجهیزات قابل انتقال نیست دانش آموزان باید به آموزشگاه های فنی و حرفه ای بروند.

وی گفت: ۵۰۰ نوع مهارت متناسب با شرایط و مهارت هر منطقه و مدرسه در نظر گرفته شده که می توان به صنعت جواهرسازی، کار بر روی چوب، طلا و سفالگری اشاره کرد.

بطحایی گفت: بخشی از اعتبارات از سوی ما، بخشی از سازمان فنی و حرفه ای و از بخشی دیگر از مشارکت اولیا استفاده می کنیم.

وی درباره سرانه مدارس نیز افزود: اعتبارات در این رابطه به خزانه رفته است که بخشی برای مطالبات حق التدریس معلمان و بخشی برای سرانه است که امیدواریم با گشایش خزانه به زودی پرداخت شود.