خبرگزاری مهر - گروه استانها: طی سالهای اخیر هر چقدر به فکر گسترش و توسعه مشاغل و فعالیتهای صنایع دستی در رشتههای مختلف بودهایم، اما کمتر به بازار عرضه این محصولات فکر کردهایم و این ضعف کماکان در استان قم و یا سایر شهرهای کشور وجود دارد.
ایجاد نمایشگاهها و بازارچههای دائمی عرضه صنایع دستی و یا مراکز فروش ثابت، یکی از انتظاراتی است که فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی از مسئولان امر انتظار دارند چرا که بخش عمدهای از محصولات صنایع دستی از سوی کارگاههای کوچک و یا خانگی تولید میشود و در همان کارگاهها میماند و خاک میخورد زیرا آنان توانایی برنامهریزی برای ارائه محصولات خود به بازار هدف ندارند و امکانات اجازه این اقدام به آنان را نمیدهد.
بنا به گفته حسین بحرینی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم هم اکنون بیش از دو هزار نفر در استان قم در عرصه صنایع دستی فعال هستند و در کارگاههای تولیدی فعالیت میکنند که این آمار ضرورت توجه به بازار محصولات آنان را دو چندان میکند.
در این راستا بخش خصوصی میتواند با حمایت دستگاهها و نهادهای مرتبط از جمله اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با راهاندازی فروشگاهها و مراکز عرضه، نقش آفرینی داشته و حلقه واسطی بین تولیدکنندگان و بازار باشد.
بیش از ۳۰۰ رشته شغلی مرتبط با صنایع دستی در کشور وجود دارد
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قم در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کشورها برای شناساندن خود باید جاذبههای مختلف فرهنگی، طبیعی، تاریخی و هنری خود را به دیگران ارائه کنند که در این بین جاذبههای هنری اهمیت زیادی دارد که مهمترین آن صنایع و هنرهای دستی میباشد که همواره مورد توجه افراد و گردشگران بوده است.
عیسی رضایی با بیان اینکه صنایع دستی یک هنر است، افزود: یک توریست زمانی که وارد کشوری میشود برای آنکه ذهنیت و شناخت خود را از آن کشور تکمیل کند، به سراغ هنرهای آن کشور به خصوص هنرهای دستی میرود تا با تهیه آن به عنوان سوغات و یادگاری به همراه خود ببرد.
وی ابراز داشت: در ایران ظرفیتهای بسیار خوبی در عرصه تولید صنایع دستی داریم که بیش از ۳۰۰ رشته شغلی مرتبط با صنایع دستی در کشور وجود دارد که در استان قم نیز ۷۰ رشته از این ۳۰۰ رشته صنایع دستی فعال است.
برخی از صنایع دستی در قم از جمله منبتکاری، انگشتر سازی و معقرکاری در کشور سرآمد است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم تأکید کرد: برخی از صنایع دستی در قم از جمله منبتکاری، انگشتر سازی و معقرکاری در کشور نیز سرآمد است و هنرمندان بسیاری در این زمینهها مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه در عرصه تولید صنایع دستی، مشکلی نداریم، افزود: مشکل اصلی حوزه صنایع دستی، بازار عرضه محصولات است که راهاندازی مراکز و فروشگاههایی که انواع صنایع دستی را در معرض دید علاقمندان قرار دهند در رونق این صنایع میتواند نقش مؤثری داشته باشد.
وی تصریح کرد: راهاندازی مرکز و فروشگاه عرصه صنایع دستی در رونق تولید و اشتغال نیز میتواند سهم بسزایی داشته باشد چرا که اینگونه مراکز در حقیقت حلقه وصل بین مردم و تولید کنندگان هستند و زمینه مناسبی برای افزایش درخواستها و به دنبال آن افزایش تولیدات خواهد شد.
صنایع دستی بخشی از میراث فرهنگی گذشتگان است
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صنایع دستی بخشی از میراث فرهنگی است که از گذشتههای بسیار دور نسل به نسل به ما رسیده است.
حسن بحرینی با بیان اینکه در عرصه صنایع دستی سه حوزه اصلی داریم، بیان داشت: بخش آموزش اولین قسمت است که در این راستا آموزشگاههای بسیاری در این زمینه فعالیت دارند و علاقمندان برای فراگیری به این مراکز مراجعه میکنند.
وی ادامه داد: بخش تولید بعد از مرحله آموزش است که کارآموزان پس از دریافت آموزشهای لازم و بهرهگیری از تجربیات اساتید و پیشکسوتان پا در عرصه تولید میگذارند.
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم اضافه کرد: عرضه محصولات بخش سوم حوزه صنایع دستی است که مهمترین بخش نیز به شمار میرود چرا که تمامی زحمات گذشته در عرصه آموزش و تولید را حمایت و پشتیبانی میکند و به همین دلیل دارای اهمیت بسزایی است.
در هر حال با توجه به اینکه قم شاهراه ۱۷ استان است و هر ساله حدود ۲۰ میلیون زائر از این شهر عبور و مرور میکنند فعال شدن بازارچههای صنایع دستی و عرضه تولیدات هنرمندان میتواند درآمدزایی خوبی به همراه داشته باشد.
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