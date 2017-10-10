معاون وزیر بهداشت از خوابگاه های دانشجویی شهرکرد بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه سه تن از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور دکتر بهروز بنیادی، بشیر خالقی و اکبر ترکی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی انجام شد، دکتر فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در جریان وضعیت خوابگاه های علوم پزشکی شهرکرد قرار گرفت.

بازدید دکتر فراهانی از خوابگاه ها در راستای بررسی وضعیت دانشجویان در مراکز اسکان و استقرار دانشگاه ها و در پی گاز گرفتگی و فوت دانشجوی رشته پزشکی خوابگاه بهارستان این دانشگاه انجام گرفت.