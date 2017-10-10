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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

معاون وزیر بهداشت از خوابگاه های دانشجویی شهرکرد بازدید کرد

معاون وزیر بهداشت از خوابگاه های دانشجویی شهرکرد بازدید کرد

معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه سه تن از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور دکتر بهروز بنیادی، بشیر خالقی و اکبر ترکی اعضای کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس شورای اسلامی انجام شد، دکتر فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در جریان وضعیت  خوابگاه های علوم پزشکی شهرکرد قرار گرفت.

بازدید دکتر فراهانی از خوابگاه ها در راستای بررسی وضعیت دانشجویان در مراکز اسکان و استقرار دانشگاه ها و در پی گاز گرفتگی و فوت دانشجوی رشته پزشکی خوابگاه بهارستان این دانشگاه انجام گرفت.

کد مطلب 4109747

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