وفاق ملی مشکلات موجود جامعه را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا طیبی صبح سه شنبه در افتتاحیه هفتمین دوره فرهنگی آموزشی "طریق جاوید" که در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب به چهل‌ سالگی خود رسیده است اظهار کرد: انقلاب باید مدل موفقی از اداره جامعه را به جهان ارائه دهد و اکنون بسیاری از دشمنان منتظر هستند ما چه اقداماتی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه وضع موجود با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد افزود: باید تلاش خود را بیشتر کنیم، ساختارهای آن وجود دارد اما باید اراده به وجود بیاید.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور تاکید کرد: تحریم در بدترین شرایط ۲۰ درصد می‌تواند تاثیر بگذارد و ۸۰ درصد نتیجه برنامه‌ریزی‌های ماست و عمده مشکلات جامعه اخلاق غلط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

وی با اشاره به سه مولفه توسعه گفت: سه مولفه توسعه، توسعه فرهنگی، آموزشی و علمی و فناوری است که کشور ما در زمینه آموزش و علمی و فناورانه علی رغم انتقادات بسیار خوب عمل کردیم و انسان‌های مهارت محور زیادی را پرورش داده ایم.

طیبی با بیان اینکه در کاربرد علم دچار مشکل هستیم گفت: سوال اصلی اینجاست که اگر الگوهای موفقی داریم چرا با مشکل مواجه هستیم. مثلا بزرگترین مشکل ما در زمینه اخلاق سیاسی این است که همدیگر را قبول نداریم و این موجب شده است که نتوانیم طبق برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پیش برویم و این امر منجر به یک حرکت پاندولی در زمینه به روی کارآمدن احزاب می‌شود.

وی تصریح کرد: ما در توسعه فرهنگی نیاز به انسان هایی داریم که کار و تلاش را اصل دانسته و باور به علم داشته باشند و از آن استفاده عملی کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با بیان اینکه بسیاری اعتقاد ندارند که کشور با رشد علمی باید اداره شود ابراز کرد: اگر برنامه ریزی درست و وفاق ملی صورت بگیرد کارها شدنی است‌ چرا که الگو هم زیاد داریم و تمام دستورات به صورت صریح در قانون آمده است.

وی خاطرنشان کرد: امام الگوی بسیار خوبی است اگر تمام ابعاد شخصیتی او را بشناسیم می‌تواند الگوی خوبی برای ما باشد.

در ادامه مراسم رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه باید در بیان مسائل صراحت داشت گفت: انقلاب می‌تواند به آرمان‌های بزرگ برسد اما جوانان باید از مسئولان بخواهند.

علی اکبر شمسیان افزود: امام راحل نگاه ویژه‌ای به جوانان به خصوص در سنین شما داشتند و در نامه‌ای به سید احمد این نکته را بیان می‌کنند که از مکرهای بزرگ شیطان این است که انسان را وعده عمر طولانی می‌دهد.

وی با بیان اینکه امام نگاه ویژه‌ای به خدمت مجاورین به زائرین داشتند در خطاب به دانشجویان میزبان افزود: ایشان معتقدند اهمیت خدمت به زائران کمتر از زیارت نیست.