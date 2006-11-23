تلویزیون مسافران خانه خدا را با امور حج آشنا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما از دیروز - چهارشنبه اول آذر ماه - اقدام به پخش برنامه ای با عنوان "به نشانی خدا" کرده است. این برنامه در نظر دارد مطالبی در خصوص آماده شدن مسافران خانه خدا از نظر مسایل مادی و معنوی بیان کند. همچنین اشاره به روح معنوی حج، اهمیت توجه به آماده سازی جسمی و روحی برای درک ابعاد حج و بیان مطالبی در خصوص ویژگیهایی که حج می تواند برای حجاج از نظر معنوی در پی داشته باشد، در این برنامه بیان می شود.



مجموعه برنامه "به نشانی خدا " به وسیله فرزاد جمشیدی روایت می شود و تهیه کنندگی آن را امیر حسین خرمشاهی بر عهده دارد. این برنامه از چهارشنبه به مدت دو هفته هر روز ساعت 30/10 صبح از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.



امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما اقدام به تهیه و تولید برنامه ای دیگر با عنوان "همگام با مناسک حج تمتع" کرده است. این برنامه در هر قسمت به معرفی دقیق و کامل مناسکی می پردازد که بر عهده حجاج قرار دارد و طی مدتی که به دیدار خانه خدا رفته اند باید این مراسم را با دقت انجام دهند. همچنین در این برنامه راجع به شیوه های انجام بهتر وظایف حجاج مطالبی بیان می شود و بخشی از دلایل انجام هر کدام از این مراسم بیان می شود.



مجموعه برنامه "همگام با مناسک حج تمتع" که در قالب 10 قسمت 30 دقیقه ای تهیه و تولید شده است به وسیله محمد علی زارع شریفی کارگردانی می شود. این برنامه که پخش خود را از امروز - پنج شنبه دوم آذر - آغاز می کند، یک روز در میان از شبکه یک سیما ساعت 40/14 پخش می شود.

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