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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

با حضو مسئولان در دیشموک؛

فضای آموزشی ۳ کلاسه روستای بناری دیشموک کلنگ زنی شد

فضای آموزشی ۳ کلاسه روستای بناری دیشموک کلنگ زنی شد

دهدشت- فضای آموزشی ۳ کلاسه روستای بناری دیشموک در شهرستان کهگیلویه کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر سه شنبه در این آئین گفت: این فضای آموزشی ۳ کلاسه در روستای بناری دیشموک با اعتباری بالغ بر ۳میلیارد ریال اجرا و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

جهان مهرابی افزود: این فضا سومین مشارکت بانک ملی در سال ۹۶ در حوزه  مدرسه سازی است.

وی ابراز داشت: تاکنون بیش از ۱۰ بانک در مدرسه سازی در استان مشارکت کردند.

مدیر کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان گفت: مشارکت بانک ملی در مدرسه‌سازی استان، در بال رود زیلایی ۲۰۰ میلیون تومان، در موشمی زیلایی ۱۰۰ میلیون تومان و در ظفرآباد چین ۳۵۰ میلیون تومان بود.

مدیر شعب بانک ملی استان نیز گفت: بانک ملی با مشارکت ۱۰۰ میلیون‌تومانی با همکاری نوسازی مدارس از محل مسئولیت های اجتماعی که بانک ملی به عهده دارد، در احداث این مدرسه ۳ کلاسه روستای بناری همکاری می‌کند.

امیری افزود: در روستای چین لوداب در ساخت فضا به میزان  ۳۵۰ میلیون تومان مشارکت بانک ملی انجام شده است،  که تا دو هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

امیری خاطرنشان کرد: تعمیر مدرسه دبیرستان موشمی زیلایی با اعتبار ۱۰۰میلیون تومان و مدرسه ۳ کلاسه روستای بناری با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان از جمله مشارکت بانک ملی با اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان است.

کد مطلب 4109751

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