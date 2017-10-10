فضای آموزشی ۳ کلاسه روستای بناری دیشموک کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر سه شنبه در این آئین گفت: این فضای آموزشی ۳ کلاسه در روستای بناری دیشموک با اعتباری بالغ بر ۳میلیارد ریال اجرا و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

جهان مهرابی افزود: این فضا سومین مشارکت بانک ملی در سال ۹۶ در حوزه مدرسه سازی است.

وی ابراز داشت: تاکنون بیش از ۱۰ بانک در مدرسه سازی در استان مشارکت کردند.

مدیر کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان گفت: مشارکت بانک ملی در مدرسه‌سازی استان، در بال رود زیلایی ۲۰۰ میلیون تومان، در موشمی زیلایی ۱۰۰ میلیون تومان و در ظفرآباد چین ۳۵۰ میلیون تومان بود.

مدیر شعب بانک ملی استان نیز گفت: بانک ملی با مشارکت ۱۰۰ میلیون‌تومانی با همکاری نوسازی مدارس از محل مسئولیت های اجتماعی که بانک ملی به عهده دارد، در احداث این مدرسه ۳ کلاسه روستای بناری همکاری می‌کند.

امیری افزود: در روستای چین لوداب در ساخت فضا به میزان ۳۵۰ میلیون تومان مشارکت بانک ملی انجام شده است، که تا دو هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

امیری خاطرنشان کرد: تعمیر مدرسه دبیرستان موشمی زیلایی با اعتبار ۱۰۰میلیون تومان و مدرسه ۳ کلاسه روستای بناری با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان از جمله مشارکت بانک ملی با اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان است.