اظهارنظر مداخله جویانه نماینده عربستان در سازمان ملل درباره برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «راشا تودی»، عربستان با دخالت در امور داخلی ایران مدعی شده است که باید نظارت دقیقی بر اجرای برجام از سوی ایران صورت بگیرد.

خالد المنزلاوی معاون نماینده دائمی عربستان در سازمان ملل که در نشست کمیته عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده بود، در حالی که این مسأله ارتباطی به عربستان ندارد در ادامه اظهار نظر خود خواستار بازگشت سریع و فعال تحریم ها در صورت نقض برجام از سوی ایران شده است.

با وجود اینکه ایران مکررا اعلام کرده موشک های آزمایش شده توانایی حمل کلاهک های هسته ای را ندارد، نماینده سعودی به یاوه گویی خود ادامه داده و گفته موشک های ایران قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارند به همین دلیل ریاض از آزمایش های ایران در این زمینه نگران است.

کشوری که جنگی نا برابر علیه فقیرترین کشور منطقه یعنی یمن را آغاز کرده و در این جنگ از تسلیحات غیرمتعارف علیه مردم بی دفاع یمن استفاده کرده است، مدعی شده که تقویت محیط امن در سطح بین المللی نیازمند اراده صادقانه و همتی همگانی از همه کشورهی جهان است.