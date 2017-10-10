نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تصویر تولیدی در اداره کل هواشناسی استان از نقشه پیش‌یابی جو، از امروز سامانه‌ای فعال بر روی اروپا قرار خواهد گرفت و جو کشور به تناوب طی امروز و روزهای آینده با حرکت سامانه و ارسال امواج متعدد ناپایدار از سوی سامانه تاثیر خواهد گرفت که نتیجه آن بارندگی طی ۴ روز آینده بر روی نیمه شمالی و مشخصا کرانه های خزر و غرب کشور خواهد بود.

وی اضافه کرد: بخش جنوبی این سامانه دارای رطوبت مناسبی نبوده و با توجه به حاکم بودن پرفشار جنب حاره بر روی شبه جزیره عربستان و نواحی دریای سرخ، گرادیان فشاری لازم برای فعال کردن جبهه‌های مستقر در این مناطق فراهم نخواهد بود، لذا در نیمه جنوبی و غالب نواحی مرکز کشور فعالیت خاصی متصور نیست.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: به تدریج و با فعالیت این سامانه کاهش دما در نوار شمالی کشور پیش بینی می‌شود و انتظار می‌رود با خروج این سامانه از کشور در اوایل هفته آینده، کاهش دما در غالب نقاط کشور و همچنین استان بوشهر از اواسط هفته پیش رو محسوس خواهد شد.

شفیع‌خدایی با اشاره به آخرین وضعیت آب و هوایی استان، بیان کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی استان نشان دهنده وزش جریانات شمالی در طول روز و افزایش تلاطم دریا در بخش‌های جنوبی استان است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود از اواخر وقت فردا چهارشنبه، به‌تدریج سرعت وزش باد شمال غربی در نواحی شمالی خلیج فارس افزایش یافته و در پی آن سواحل استان طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه مواج و متلاطم باشد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و در بخش‌های جنوبی استان وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت جهت باد غالباً شمال غربی تا شمال با سرعت ۸ تا ۳۰ و در بخش های جنوبی استان گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان در ساعاتی از بعد از ظهر و شب تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

شفیع‌خدایی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت شش و ۲۶ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۲ و ۳۱ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۷ و ۱۸ دقیقه و مد دوم دریا در ساعت ۲۳ و ۵۴ دقیقه خواهد بود.