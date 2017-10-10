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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

رئیس پلیس راهور مازندران:

۸۶ نقطه حادثه خیز درون شهری در مازندران شناسایی شد

۸۶ نقطه حادثه خیز درون شهری در مازندران شناسایی شد

ساری- رئیس پلیس راهور مازندران از شناسایی ۸۶ نقطه حادثه خیز ترافیکی در شهرهای استان خبر داد و خواستار برنامه ریزی برای رفع آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی باقری صبح سه شنبه در آیین تقدیر از نمونه های ترافیکی استان با بیان اینکه در حوزه درون شهر ۸۶ نقطه حادثه خیز را شناسایی کردیم بر لزوم برطرف شدن نقاط حادثه خیز تاکید کرد و اجرای مقرارات را امری لازم دانست و گفت: اعمال مقرارات و برپایی نظم از وظایف ماموارن به شمار می رود.

وی آموزش و فرهنگسازی را در حوزه ترافیک امری ضروری دانست و اظهار داشت: هرچند در بحث انضباط ترافیکی مسائل مختلفی مطرح است اما اگر آموزش بهینه نباشد، خروجی و ماحصل کار مطلوب نخواهد بود.

رئیس پلیس راهور مازندران تصریح کرد: بخش عمده دلایل تصادفات ناشی از نداشتن آموزش های لازم از سوی رانندگان است و ۷۸ درصد تصادفات عامل انسانی دارد.

سرهنگ باقری جایگاه آموزش را در بهینه سازی رفتارهای ترافیکی مهم برشمرد و گفت: باآموزش می توان شرایط ترافیکی را در استان بهینه کرد.

وی با بیان اینکه در شش ماه گذشته بیشترین حجم مسافر را شاهد بودیم، گفت: با تدابیر اتحاذ شده میزان تصادف در استان ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته ایم.

وی افزود: تمام رخدادهای اجتماعی در سیستم ها ثبت می شود و یکی از ارکان اصلی در کاهش مشکلات ترافیکی مسائل آموزشی است.

کد مطلب 4109776

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