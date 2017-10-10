وجود ۱۳۰۰ دوربین ثبت تخلفات رانندگی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری در مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ در سطح استان ها و سامانه هوشمند ثبت تخلف که روز سه‌شنبه برگزار شد، با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: قطعا امنیت یکی از مهم ترین موضوعات در توسعه جوامع است و برقراری امنیت در رفت و آمد بر عهده پلیس قرار گرفته است.

وی افزود: بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین در دستور کار پلیس قرار دارد و این تجهیزات در کنترل رفت و آمدها به پلیس خدمات شایانی عرضه می‌کند و باعث رضایت مندی مردم می شود.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: راه اندازی سامانه راهور ۱۲۰ امکانات زیادی به مردم ارائه می‌دهد. در حال حاضر تعامل و هماهنگی خوبی میان پلیس راهنمایی و رانندگی با سازمان راهداری برای استفاده از تجهیزات راهداری به منظور رصد جاده‌ها به ویژه جاده‌های برون شهری انجام شده و تمام اتوبوس‌های برون شهری رصد می شوند.

سردار مهری تصریح کرد: امروز سامانه هوشمند ثبت تخلف رانندگان متخلف افتتاح می شود که پلیس راه استان‌ها می‌توانند به طور لحظه‌ای تصادفات و رفت و آمدها را رصد کنند.

وی گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ دوربین ثبت تخلف در سطح کشور داریم و همچنین مجهز به ۷۵۹ دوربین نظارتی هستیم و در همین راستا سعی داریم تا اقداماتی که در استان‌های کشور انجام می‌شوند، به روز باشند و پلیس راه استان ها بتوانند جاده ها را بهتر رصد کنند. حال تعامل و هماهنگی پلیس راه استان ها با راهداری موجب تأمین امنیت جاده های کشور می‌شود.

رئیس پلیس راهور گفت: در حوزه خدمات امروز تمام گواهینامه‌ها و کارت‌های خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت هوشمند صادر می‌شوند و این حرکت موجب می‌شود که کارکنان نیروی انتظامی بتوانند در حوزه درون شهری و برون شهری رصد کامل را انجام دهند.

سردار مهری با بیان اینکه هم اکنون به دوربین‌های لیزردار و ثبت تخلف مجهز هستیم، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار دستگاه دوربین در جاده‌ها نصب شده است و قرار بر این است تا تعداد یک هزار و ۸۸۸ دوربین جدید در جاده‌ها نصب شود که در حال حاضر نصب یک هزار و ۲۰۰ دستگاه در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در سطح ۲۱۷ هزار کیلومتر جاده‌های کل کشور نیازمند تعداد بیشتری مرکز مانیتورینگ داریم و در حال حاضر در داخل شهرها ۱۰ مرکز مانیتورینگ وجود دارد.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تعداد جانباختگان تصادفات رانندگی از سال ۸۴ از ۲۸ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر در سال ۹۵ رسیده است و از هفته نیروی انتظامی سال گذشته تا پایان مرداد امسال، ۵۷۷ نفر کمتر نسبت به سال گذشته جان خود را در سوانح رانندگی از دست دادند که این میزان نسبت به سال گذشته ۴ درصد کمتر است.