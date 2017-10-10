مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای لیگ دسته دوم بسکتبال مردان کشور در حالی از ماه آینده آغاز میشود که بسکتبال قم پس از مدتی غیبت در لیگهای بزرگسالان کشور، امسال با ۲ تیم در لیگ دسته دوم حاضر است و این، اتفاق مثبتی برای بسکتبال قم به شمار میرود.
وی افزود: بر اساس اعلام آمادگی باشگاههای قمی، تیمهای خلیج فارس و مهتاب از باشگاههای خصوصی و فعال بسکتبال قم در جدول برگزاری لیگ دسته دوم بزرگسالان کشور قرار گرفتهاند که مسابقات خود را در گروههای ۴ تیمی برگزار خواهند کرد.
رئیس هیئت بسکتبال استان قم گفت: تیم خلیج فارس قم در گروه ۲ با تیمهای بسکتبال شکلی تهران، قزوین و زنجان همگروه شده و مهتاب قم نیز باید در گروه ۳ با کرمانشاه، اسد آباد و تیم سایرس تهران رقابت کند که از هر گروه ۲ تیم به مرحله بعد صعود میکنند.
سخایی بیان داشت: تاریخ شروع مسابقات، ۱۲ آبان در نظر گرفته شده که دور گروهی و اول این پیکارها به صورت رفت و برگشت و مراحل بعدی به صورت متمرکز برگزار میشود و هر ۲ تیم خلیج فارس قم و مهتاب قم با بازیکنانی عمدتاً بومی و آیندهدار وارد این مسابقات میشوند.
وی عنوان کرد: بسکتبال قم ۲ سال قبل در لیگ دسته اول کشور نماینده داشت که این تیم با نام هیئت بسکتبال قم در لیگ یک حضور پیدا میکرد اما در پایان آن فصل، به دلیل نبود حامی مالی، حضور تیم در لیگ دسته اول منتفی شد و سال گذشته نیز به دلیل ادامه همین مشکل نتوانستیم حامی مالی برای تیمداری در لیگ پیدا کنیم.
رئیس هیئت بسکتبال قم تصریح کرد: این موضوع که ۲ باشگاه قمی تصمیم به حضور در لیگ دسته دوم گرفتهاند اتفاقی خوشحال کننده برای بسکتبال قم است زیرا بازیکنان جوانی که امروز در این مسابقات شرکت کرده و تجربه کسب میکنند در آینده میتوانند بار مهمی از روی دوش بسکتبال قم بردارند و بسکتبال قم تا سالهای سال از وجود آنها بهره مند شود.
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