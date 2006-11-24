۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کاوش های باستان شناسی فقط در موارد ضروری انجام می شود

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: نمی توان گفت کاوش های باستان شناسی تا کنون هدفمند نبوده اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته سعی خواهد شد ، در کاوش ها از باستان شناسان متخصص با توان و بنیه علمی بالا برای نجات بخشی آثار استفاده شود.

دکتر سید طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص وضعیت کاوش های باستان شناسی در کشور افزود: در کاوش های باستان شناسی در مواقع لزوم از باستان شناسان خارجی نیز بهره خواهیم برد و در این زمینه هیچ منعی برای فعالیت آنان در کشور وجود ندارد به طوری که هم اکنون نیز چندین گروه خارجی در نقاط مختلف باستانی کشور کاوش می کنند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ایران دارای تمدن و پیشینه غنی و آثار فرهنگی بیشماری است ، به همین دلیل به طور حتم بخش هایی مربوط به گذشته در زیر خاک مدفون مانده که باید با استفاده از حضور باستان شناسان و متخصصان ، این تمدن و فرهنگ را کشف کرد.

رئیس پژوهشگاه باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: البته در گذشته موارد و مناطقی بوده که نیاز به کاوش نداشته اما این کار به طور گسترده صورت گرفته به همین دلیل بر اساس سیاست های جدید سازمان با استفاده از توان علمی متخصصان فقط مناطقی که کاوش در آنها ضروری است عملیات باستان شناسی انجام خواهد شد.

طه هاشمی گفت: کاوش ها به دلیل نجات بخشی و یافتن حلقه های گمشده مربوط به فرهنگ و تمدن گذشته ایران انجام می شود.

