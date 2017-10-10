اسلام بر روی مکارم اخلاق تاکید دارد نه فضائل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح سه شنبه در افتتاحیه هفتمین دوره اردوی آموزشی فرهنگی "طریق جاوید" که در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه عظمت و جامعیت شخصیت امام راحل بسیار زیاد بود اظهار کرد: شخصیت امام در آئینه دیگران این است که امام از ماوراء جهت می‌گیرد.

وی افزود: کسینجر به عنوان یک نظریه‌پرداز اثرگذار می‌گوید امام با اراده خود تکنولوژی را به چالش کشیده است و در دشمنی با ما هم اخلاص داشت و در زندگی خود با خدا معامله کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر چهار اصل دین‌داری، دانایی، دلیری و شجاعت و درد مردم را پیگیری کنیم مشکلات شخصی و جامعه ما برطرف می‌شود.

وی با اشاره به دعای حضرت ابراهیم(ع) گفت: ایشان از خداوند تحکیم عقاید، تعلیم احکام شریعت و تزکیه را خواست. رهبری یک جامعه نیز باید اول تحکیم عقاید جامعه، دوم استحکام گزاره‌های اخلاقی و سوم گسترش آموزه‌های دینی را میسر کند که این امر بسیار مورد تاکید رهبری قرار گرفته است.

لطفیان با اشاره به اینکه اسلام بر فضائل تاکید ندارد بلکه روی مکارم بسیار تاکید می‌کند ابراز کرد: مکارم آن دسته از خوبی‌هایی است که توقع و انتظار و پاسخی در برابر آن نیست و کسی نه توقع پاداش دارد و نه توقع سپاس؛ این همان قله اخلاقیست که در جامعه کمتر نهادینه شده است.

وی تصریح کرد: وقتی مفهوم اخلاق را در اندیشه نبوت، امامت و ولایت می‌گوییم باید آن را جامعیت داداه و در ارتباط با خالق، خلق و نفس گسترش دهیم.