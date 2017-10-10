جزئیات پرداخت و بازپرداخت وام های شهریه دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرزاد ناظمی با اشاره به پرداخت وام های شهریه از منابع صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه هر ترم پس از تخصیص اعتبار بودجه شهریه از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به منظور اعطای تسهیلات بلندمدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل به دانشجویان متقاضی اقدام می کند.

وی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.SWF.ir و تشکیل پرونده، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیرکل امور مالی، تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد تاکید کرد: پس از آن، واحدها با ذخیره اطلاعات متقاضیان، اخذ مدارک موردنیاز، اولویت‌بندی متقاضیان و ارسال مشخصات به صندوق رفاه وزارت علوم نسبت به پرداخت وام به دانشجویان اقدام می کنند.

ناظمی به سقف وام های قابل پرداخت به دانشجویان برحسب مقاطع تحصیلی اشاره کرد و گفت: دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تا سقف ۱۵ میلیون ریال برای سه ترم تحصیلی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال برای سه ترم تحصیلی و دانشجویان مقطع دکتری ۱۰۰ میلیون ریال برای چهار ترم تحصیلی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با کارمزد ۴درصد سالیانه استفاده کنند.

وی افزود: مرحله ثبت درخواست وام از سوی دانشجو به مدت حداکثر ۳۰ روز، مرحله ثبت وام و ارسال مدارک موردنیاز از سوی صندوق رفاه هر واحد دو هفته تا یک ماه، تایید لیست توسط وزارت علوم حداکثر یک ماه و واریز اعتبار از سوی وزارت علوم به حساب های دانشگاه حداکثر دو ماه است.

مدیرکل امور مالی، تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اظهار داشت: دانشجویان بهره ‌مند از وام مذکور می توانند از طریق دفترچه اقساط وام دریافتی را بازپرداخت کنند.

ناظمی عنوان کرد: شروع پرداخت شهریه اقساط برای دانش‌آموختگان که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانیده یا معاف شده‌اند، ۹ ماه و مشمولان نظام وظیفه ۹ ماه پس از پایان خدمت سربازی از تاریخ فراغت از تحصیل است.

وی تاکید کرد: همچنین دانشگاه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام کرده و تا تسویه کامل دانش آموختگان بهره مند از وام صندوق از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداری کند.

مدیرکل امور مالی، تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: تعداد اقساط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر ۳۶ ماه، دوره کارشناسی حداکثر ۶۰ ماه و دوره کارشناسی ارشد پیوسته، ناپیوسته و دکتری تخصصی حداکثر ۷۲ ماه است.