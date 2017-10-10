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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

فرمانده انتظامی مازندران:

تلفات جاده ای در مازندران ۶ درصد کمتر شد

تلفات جاده ای در مازندران ۶ درصد کمتر شد

ساری - فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه روزانه بالای دو نفر براثر تصادفات در مازندران کشته می‌شوند گفت: شمار تصادفات و تلفات جاده ای در استان سال جاری شش درصد کمتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد میرفیضی پیش ازظهر سه شنبه در گردهمایی نمونه‌هایی ترافیکی استان، با بیان اینکه به ازای هر دو نفر یک وسیله نقلیه در کشور وجود دارد و سال به سال بر شمار آن افزوده می‌شود گفت: با توجه به وضعیت افزایش جاده‌ها، کابران جاده ای و وسایل نقلیه مازندران رتبه دوم کاهش تصادفات جاده ای را کسب کرده است و در شش ماه اول امسال با کاهش شش درصدی تلفات جاده ای مواجه بودیم.

سردار میرفیضی با عنوان اینکه در مازندران به کل کشور خدمات داده می‌شود گفت: ۷۷ درصد قربانیان تصادفات در استان مرد و بقیه زن و میانگین فوت شدگان تصادفات ۳۸ سال است و بیش از ۲۱ هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی مازندران، امنیت را از مهم‌ترین نعمات الهی برشمرد و گفت: امنیت همانند اکسیژن است و پلیس باید در حوزه امنیت تلاش کند.

وی یکی از برنامه‌های ویژه و مورد تاکید انتظامی را توجه به حوزه راهنمایی و رانندگی دانست و افزود: همه باید در تولید امنیت نقش آفرینی کنند و باید ارتباط صمیمی با مردم داشت و اقتدار را با صمیمیت همراه کنیم.

وی پایبندی به قانون را الزامی دانست و گفت: بیش از ۴۵۹ هزار نفر از سال ۷۷ تاکنون در کشور براثر تصادف جان باختند و بیش از چهار میلیون نفر مصدوم و معلول شدند و روزانه در سطح کشور ۴۳ نفر در حوادث رانندگی فوت می‌کنند و این آمار در مازندران روزانه بالای دو نفر است.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: درصد بالایی از تخت‌های بیمارستانی به مصدومان حوادث تصادفات اختصاص دارد و این امر می‌طلبد که تلاش ویژه ای برای کاهش تصادف جاده ای داشته باشیم.

سردار میرفیضی، افزود: آمار تصادفات جاده ای از ۲۸ هزار فقره به ۱۶ هزار مورد در سال گذشته رسیده است و می‌توان با برنامه ریزی این شمار را کمتر کرد.

وی به نقش عوامل جاده، وسیله نقلیه و انسانی در حوادث جاده ای اشاره و اضافه کرد: بیشترین نقش را عوامل انسانی دارد و باید فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف به سمت آموزش همگانی پیش رود.

فرمانده انتظامی مازندران یادآور شد: تولید امنیت یک موضوع چندوجهی است و هردستگاهی در ایجاد آن سهم دارد و افزایش اعتماد و مشارکت سبب کاهش حوادث و مصدومان خواهد شد.

سردار میرفیضی تاکید کرد: خروجی‌ها در برخی آموزشگاه‌های رانندگی کیفی نیست و باید در صدور گواهینامه دقت کافی صورت گیرد و افزایش مهارت افزایی در آموزشگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4109798

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