طی دو سال ۲۶ نفر از اشرار فارس به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی ظهر سه شنبه در دیدار فرماندهان انتظامی فارس با نماینده ولی فقیه در فارس افزود: با توجه به تمامی مشکلات تهدیدات اعلام شده از اطراف مختلف، هیچگونه اتفاقی روی نداد و نظارت به طور کامل انجام شد.

وی ادامه داد: بیش از یک هزار برنامه در هفته نیروی انتظامی مد نظر است و رویکرد آموزش و علمی اولویت است.

فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: با سران طوائف و ریش سفیدان برنامه دیدار و ارتباط داریم زیرا همه زیر چتر نیروی انتظامی و ایجاد امنیت هستند.

سردار گودرزی تصریح کرد: امروز وضعیت امنیتی فارس مناسب است و گره امنیتی نداریم طی ۲ سال بیش از ۲۶ نفر از اشرار به هلاکت رسیدند و سرقت کاهش یافته است.

وی ادامه داد: طی یکسال ۳۵ تن مواد مخدر کشف شد و ۲ شهید نیز دادیم و ۲۳۰ میلیارد تومان نیز برای اجرای فرامین رهبری که اقتصاد مقاومتی کشف کالای قاچاق کشف شد.

سردار گودرزی افزود: ۱۷ هزار پرونده که می توانست به طلاق ختم شود بیش از ۷۰ درصد از طریق مراکز مشاوره به صلح ختم شد.

فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: طی دو سال جرائم نیروی انتظامی نیز ۸۰ درصد کاهش یافت زیرا مباحث نظارتی به طور کامل انجام می شود.

وی ادامه داد: سامانه ناظر راه اندازی شده که هر موضوع منکراتی در داخل ماشین گزارش شود صاحب خودرو فراخوانده می شود.