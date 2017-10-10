به گزارش خبرگزاری مهر، «ویلیام هیگ» وزیر خارجه اسبق انگلیس در یادداشتی که در «دیلی تلگراف» منتشر شد، نوشت: اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته ای ایران را پاره کند، کشورهای دیگر هرگز دوباره به آمریکا اعتماد نخواهند کرد.

وی در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: من با «رکس تیلرسون» مدیر سابق شرکت «اکسون موبیل» که وزیر خارجه دولت ترامپ است؛ آشنا نیستم. اما مطمئن هستم اگر جای او بودم و رفتاری که رئیسش هفته پیش با وی داشت، تجربه می کردم، درجا استعفا می دادم.

گفتنی است بلافاصله بعد از آنکه تیلرسون در اظهارنظری معقول از وجود کانال های ارتباطی مستقیم با کره شمالی سخن گفت، ترامپ با حملات توئیتری از وی انتقاد کرد و مدعی شد تیلرسون با توسل به رویکرد دیپلماتیک وقت خود را تلف می کند.

به گفته هیگ، ترامپ با چشم پوشی از راه های مسالمت آمیز حل بحران کره و زیرسوال بردن وزیر خارجه اش، مرتکب اشتباه بزرگی می شود و اینکه خلع سلاح هسته ای با تهدید به جنگ میسر نمی شود.