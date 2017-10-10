کاپیتان پرسپولیس تکلیف خلیل زاده را روشن می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کادر پزشکی پرسپولیس به برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان پایتخت اعلام کرده است شجاع خلیل زاده می تواند مقابل استقلال خوزستان به میدان برود.

با این حال سرمربی پرسپولیس نمی خواهد در استفاده از مدافع میانی خود ریسک کند تا مصدومیتش برای بازی با الهلال عربستان تشدید نشود.

کادر فنی پرسپولیس در صورتی که سیدجلال حسینی مدافع ملی پوش این تیم که در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در روسیه به سر می برد بتواند خودش را برای بازی با استقلال خوزستان برساند از وی استفاده خواهد کرد تا خلیل زاده استراحت کند.

تیم فوتبال پرسپولیس در نهمین هفته رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۷ پنجشنبه در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف استقلال خوزستان می رود.