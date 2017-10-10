شماره جدید فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره نهم و دهم فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» با انتشار مقالات و مطالب علمی و پژوهشی در بخش‌های سخن سردبیر، نقد آثار پیشین، نقد آثار تالیفی، شایسته خواندن، معرفی رساله، جستار و تازه های نشر منتشر شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی‌راد، در سخن ابتدایی نهمین و دهمین فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» به بازنشر و بازخوانی نقدهای علامه سید محمد فرزان و ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاینده پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:« ترجمه ابوالقاسم پاینده، ترجمه ای است روان و خوانا و آگاه با پردازش بسیار شیرین و دلنشین. این ترجمه از همان آغازین روزهای نشر{دهه ۳۰} مورد توجه عالمان، مفسران و متفکران قرار گرفت. از سویی نثر روان و گویایی آن را ستودند و از سوی دیگر بر اشتباهات و لغزش های تفسیری و ادبی آن نقد نهادند. از جمله سودمندی های آن مقدمه ای است دراز دامن که مترجم درباره روزگار نزول قرآنی، عظمت قرآنی، جایگاه والای رسول الله(ص) و مسائلی مرتبط با قرآن رقم زده است.»

در بخش «نقد آثار تالیفی» ۶ نقد از سوی پژوهشگران قرآن و حدیث به چاپ رسیده است که از میان آنها می‌توان به «نقد بخش اول کتاب نقش علوم ادبی در تفسیر قرآن»، « بازپژوهی ملاک های توسعه آیات الاحکام قرآن کریم»، « بررسی فقه الحدیث»، «بررسی تجوید فرقان»و… اشاره کرد.

«نقد آثار پیشین» دیگر بخش فصلنامه «قرآن و حدیث» است.« فرزانه روزگار» به قلم محمد علی مهدوی راد، « بررسی و تحلیل کتاب روش های تاویل قرآن» به قلم اکرم منتظری، «ارزیابی تاریخ قرآن» به قلم مریم اثنی عشری از جمله مقالاتی است که در این بخش منتشر شده و پیش‌روی خوانندگان قرار گرفته است.

«شایسته خواندن»، «معرفی رساله»، «جستار» و «تازه های نشر» بخش های پایانی نهمین و دهمین شماره فصلنامه «نقد کتاب قرآن و حدیث» را تشکیل می‌دهند. به ترتیب مقاله‌های «صورت و سیرت انسان در قرآن» به قلم محمد گودرزی، «بررسی گفتمانی نظریه نسخ و نقدآن میان منتقدان و متاخران» نوشته فاطمه حاجی اکبری و « تحریف ناپذیری قرآن از نگاه آیت الله معرفت و ابن الخطیب» به قلم مهدیه یاراحمدی و سهیلا جلالی، برای مطالعه پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه‌های قرآن و حدیث ارائه شده است.

نهمین و دهمین شماره فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» (ویژه بهار و تابستان ۱۳۹۶) به سردبیری محمدعلی مهدوی‌راد، در ۲۴۰ صفحه به بهای ۱۰ هزار تومان به همت مؤسسه خانه کتاب منتشر شده است.