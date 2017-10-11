قصد دخالت در قضاوت داوران را نداشتم/ دنبال مدال بزرگسالان هستم

پیمان بیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حواشی دیدار انتخابی بین حسن رحیمی و مجتبی گلیج برای مسابقات ترکمنستان و حضور وی در کمیته انضباطی اظهار داشت: من با رحیمی دوست صمیمی هستم و پس از مسابقه اول به دلیل آشنا نبودن با مقررات جدید به رای داوران اعتراض کردم که به شخصه قصد هیچ گونه دخالت در امر قضاوت و یا بهم زدن جو مسابقه را نداشتم.

وی تصریح کرد: در هر حال من یک کشتی‌گیر هستم و وظیفه ام تمرین و کشتی گرفتن است. به خوبی واقفم که نباید در این مسائل ورود کنم.

بیابانی خاطر نشان کرد: امیدوارم مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون کشتی توضیحات مرا بپذیرند و با دیده اغماض در مورد رای اولیه صادر شده در مورد من عمل کنند. بدین ترتیب من هم فرصت پیدا می کنم تا با موفقیت در مسابقات انتخابی در رقابت های پیش رو باز هم برای کشتی ایران افتخار آفرینی کنم.

قهرمان کشتی جوانان جهان افزود: به دنبال حضور قدرتمند در رده سنی بزرگسالان هستم و امیدوارم بتوانم صاحب مدال المپیک شوم. پس از کسب مدال طلای جوانان جهان در رقابت های جهانی ۲۰۱۶ فرانسه از وزن ۶۰ کیلوگرم به وزن ۶۵ کیلوگرم آمدم و حالا قصد دارم در رده بزرگسالان نیز صاحب مدال شوم.

بیابانی در پایان ادامه داد: در مسابقات انتخابی کشتی آزاد بزرگسالان امسال سوم شدم و هم اکنون بدنبال حضور در رقابتهای قهرمانی کشور، مسابقات عمومی و در نهایت پیکارهای انتخابی سال آینده و کسب دوبنده تیم ملی هستم.