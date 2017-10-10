علی‌محمد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سالروز سفر پر خیروبرکت مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی، عضویت در تمام کتابخانه‌های عمومی استان در تاریخ ۱۹ مهرماه جاری رایگان است.

جهانی تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه جاری با مراجعه به نزدیک‌ترین کتابخانه‌ عمومی محل سکونت خود، کارت عضویت یک‌ساله خود را به‌صورت رایگان دریافت کنند.

وی افزود: بر این اساس ثبت‌نام حضوری در همه کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی رایگان بوده و با ارائه کارت ملی و عکس انجام می‌شود.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های خراسان شمالی بابیان اینکه با عضو شدن در یک کتابخانه عمومی می‌توان از خدمات تمامی کتابخانه‌های عمومی استفاده کرد، گفت: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت خراسان شمالی، چهار نفر عضو کتابخانه‌ها هستند.

جهانی تعداد اعضای فعال کتابخانه‌های استان را بیش از ۳۴ هزار نفر برشمرد و اظهار کرد: قریب به‌اتفاق اعضای کتابخانه‌ها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.