پرونده کهریزک۳۰آبان تعیین تکلیف می شود/ارائه گواهی پزشکی مرتضوی

میرمجید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک گفت: پرونده کهریزک با پرونده تامین اجتماعی ادغام شده بود که ما درخواست جداشدن پرونده ها را داشتیم.

وی در خصوص علت غیبت سعید مرتضوی در جلسه امروز دادگاه گفت: ایشان روز گذشته و برای پرونده تامین اجتماعی گواهی پزشکی به دادگاه ارائه کرده بود که دادگاه این گواهی را برای هر دو جلسه دیروز و امروز پذیرفته است.

وکیل خانواده روح الامینی گفت: دادگاه حضور ایشان را برای اخذ توضیحات الزامی دانست به همین منظور ۳۰ آبان برای رسیدگی مجدد تعیین وقت شد.

طاهری تصریح کرد: به احتمال زیاد این پرونده در جلسه مورخ ۳۰ آبان تعیین تکلیف می شود.